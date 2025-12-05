Κιμ Κατράλ: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία από τον μυστικό γάμο με τον Ράσελ Τόμας (pic)

Μία άκρως ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, καθώς η θρυλική «Σαμάνθα» του «Sex and the City», Κιμ Κατράλ, ανέβηκε τα σκαλιά του δημαρχείου με τον σύντροφό της, τον 55χρονο Ράσελ Τόμας. Η 69χρονη ηθοποιός και ο κατά 14 χρόνια νεότερος ηχολήπτης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό κύκλο, με μόλις 12 καλεσμένους να βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κιμ Κατράλ: Η «Σαμάνθα» από το «Sex And The City» παντρεύτηκε για 4η φορά σε μια μυστική τελετή

Λίγες ώρες μετά την τελετή, η Κιμ Κατράλ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τον γάμο, όπου το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί, επιβεβαιώνοντας τις ευχάριστες φήμες.

Η Κατράλ έκανε μια άκρως κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα σύνολο Dior, το οποίο συνδύασε με γάντια Cornelia James και ένα εντυπωσιακό καπέλο του σχεδιαστή Φίλιπ Τρέισι.

Ο Ράσελ Τόμας, από την πλευρά του, επέλεξε ένα custom κοστούμι από τον Ρίτσαρντ Τζέιμς, επισφραγίζοντας με στυλ την ευτυχία τους.

Η ανάρτηση της Κιμ Κατράλ στο Instagram: