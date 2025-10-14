Κατερίνα Καραβάτου: Η αμήχανη on air στιγμή με ερώτηση για το μέλλον της – «Έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση» (Βίντεο)

Η Κατερίνα Καραβάτου είχε μια αμήχανη και ενοχλημένη αντίδραση στην εκπομπή «Breakfast@sta»r και τον Πάνο Παπαδόπουλο όταν δέχτηκε μια από τις ερωτήσεις σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον ως παρουσιάστρια στον ΑΝΤ1.

«Πάμε εξαιρετικά φέτος, πολύ καλά! Σε λίγο διάστημα θα δούμε τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά. Η δική μου συμφωνία με τον ΑΝΤ1 δεν έχει καμία σχέση με την Ελένη Τσολάκη, δεν εμπλέκονται αυτά τα δύο πράγματα με κανέναν τρόπο» είπε η παρουσιάστρια, Κατερίνα Καραβάτου.

«Εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου, έχω συμφωνήσει κάτι άλλο με τον ΑΝΤ1, ο καθένας κάνει τις συμφωνίες του. Όσον αφορά το συμβόλαιό μου, είναι θέμα του δικηγόρου και του σταθμού», είπε η ίδια.

Σε ερώτηση για το σενάριο που τη θέλει να αναλαμβάνει την καθημερινή πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου αντέδρασε: «Μα, τι είναι αυτά που μου λέτε; Αυτό δεν με κάνει να αισθάνομαι καθόλου καλά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση».

Μπορεί ο καθένας να γράφει και να λέει διάφορα, το τι είναι αλήθεια και τι ψέματα ειναι μία άλλη ιστορία» είπε η παρουσιάστρια.