Κατερίνα Καινούργιου: «Στο Δέστε τους λέγαμε χοντράδες – Σχολιάζαμε την εμφάνιση των ανθρώπων και γελούσαμε»

Στην περίοδο που παρουσίαζε την εκπομπή «Δέστε τους» αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης (09.10) μέσα από την εκπομπή της.

«Η πολιτική ορθότητα δεν μας έχει κάνει απαραίτητα κακό. Συμφωνώ ότι σε κάποια πράγματα το έχουμε παραξηλώσει αλλά έχει κάνει και πάρα πολύ καλό. Εγώ, κάνοντας τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια και πηγαίνοντας μία δεκαετία πίσω, βλέπω πράγματα που λέγαμε τότε τηλεοπτικά και που, αν λέγονταν αυτά σήμερα, θα ήταν μηνύσιμα», ανέφερε.

«Ευτυχώς που εκείνες οι εποχές πια δεν υπάρχουν. Να σχολιάζουμε ας πούμε την εμφάνιση του άλλου; Εμείς στο “Δέστε Τους” με τον Μουτσινά σχολιάζαμε την εμφάνιση των ανθρώπων και γελάγαμε, μας έπαιρναν τηλέφωνο γιατί στεναχωριόντουσαν. Αν τα δω τώρα (σ.σ τα σχόλια που κάναμε τότε) ντρέπομαι, λέω: Θεέ μου, τι λέγαμε;», εξομολογήθηκε.

«Εντάξει α τα πεις σε μία παρέα αλλά τηλεοπτικά ίσως περνάγαμε ένα λάθος πρότυπο. Δεν αποποιούμαι το παρελθόν, άλλη εποχή τότε. Ό,τι έχω κάνει το υποστηρίζω και το αγαπώ, όλη η τηλεόραση όμως ήταν έτσι», συμπλήρωσε.