Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones, που διανύει την έβδομη δεκαετία παρουσίας του στην διεθνή μουσική σκηνή, γιόρτασε αργά χθες, Πέμπτη (19/10), το βράδυ με ένα ιδιωτικό πάρτι σε κλαμπ του Γουέστ Σάιντ του Μανχάταν, την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ έπειτα από 18 χρόνια.

Το συγκρότημα εκτέλεσε έξι τραγούδια ενώπιον ενός πλήθους εκατοντάδων προσκεκλημένων στο κλαμπ Racket NYC. Το νέο του άλμπουμ, με τίτλο “Hackney Diamonds”, απέσπασε τις καλύτερες κριτικές εδώ και δεκαετίες.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο 80χρονος πλέον Μικ Τζάγκερ, αστειεύτηκε ότι ένα από τα κίνητρα για να επιστρέψει το συγκρότημα στο στούντιο για ηχογράφηση είναι το πάρτι στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ, ο τίτλος του οποίου είναι μια αναφορά στην λονδρέζικη αργκό έκφραση για τα σπασμένα γυαλιά που αφήνει πίσω του ένας διαρρήκτης σπιτιού σπάζοντας το τζάμι του παραθύρου.

“Μας έλειψαν τόσο πολύ οι παρουσιάσεις νέων άλμπουμ ώστε χρειάστηκε να επιστρέψουμε για να ηχογραφήσουμε ένα”, είπε ο Τζάγκερ απευθυνόμενος στο πλήθος.

Το “Hackney Diamonds” είναι το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφεί το συγκρότημα μετά τον θάνατο του ντράμερ του, του Τσάρλι Γουότς, το 2021. Τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος είναι ο Τζάγκερ και οι κιθαρίστες – ο 79χρονος Κιθ Ρίτσαρντς και ο 76χρονος Ρον Γουντ.

Και στο παρελθόν το συγκρότημα είχε παρουσιάσει νέα του άλμπουμ στην Νέα Υόρκη με εντυπωσιακό τρόπο: μια φορά είχε διασχίσει την Πέμπτη Λεωφόρο πάνω στην καρότσα ενός φορτηγού και μια άλλη πάνω σε ένα βαγόνι στον Τερματικό Σταθμό Γκραντ Σέντραλ (Σ.τ.Σ: έναν από τους μεγαλύτερους κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς στη Νέα Υόρκη).

LADY GAGA SINGING SWEET SOUNDS OF HEAVEN WITH THE ROLLING STONES OMG pic.twitter.com/b1piBcjQIB

Στο τέλος της παρουσίασης των τραγουδιών του το συγκρότημα εμφανίστηκε μαζί με την Lady Gaga, η οποία έκανε ντουέτο με τον Τζάγκερ μιμούμενη τις χορευτικές του φιγούρες.

Lady Gaga performing “Sweet Sounds of Heaven” with The Rolling Stones at their album launch party tonight pic.twitter.com/a8GTdd9jkN