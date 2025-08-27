Γιώργος Μαζωνάκης: Οι σκέψεις για νέα μήνυση στην οικογένειά του – «Εξετάζουμε σοβαρά το ενδεχόμενο»

Η διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του παίρνει νέες διαστάσεις, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να υποβάλλει νέα μήνυση για την αίτηση ακούσιας νοσηλείας που κατατέθηκε εις βάρος του. Σύμφωνα με δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, η νομική οδός είναι πλέον μονόδρομος.

Πιο συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη τόνισε ότι η αίτηση της αδερφής του, με τη συγκατάθεση των γονιών του, δεν μπορούσε να σταθεί νομικά, καθώς ο νόμος θέτει αυστηρά κριτήρια για την ακούσια νοσηλεία, όπως η ύπαρξη ψυχικού νοσήματος, η αδυναμία αυτοβοήθειας και η πιθανότητα να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους. Όπως υποστηρίζει ο κ. Μερκουλίδης, «Εν προκειμένω δεν ισχύει τίποτε απ’ αυτά».

Η σοβαρότητα της κατάστασης φαίνεται και από την κατάθεση του κουμπάρου του τραγουδιστή, ο οποίος κλήθηκε ως μάρτυρας από την πλευρά της οικογένειας. Ο κουμπάρος, που είναι γιατρός παθολόγος, κατέθεσε ότι είχε περίπου ενάμιση χρόνο να επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν σε θέση να κρίνει την ψυχική του κατάσταση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ενημερώθηκε για την αίτηση όταν επέστρεψε στο σπίτι του και αντίκρισε ένα περιπολικό. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν για τη διαδικασία, γεγονός που τον άφησε εμβρόντητο.

Ο ίδιος αναμένεται να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, καθώς η διαμάχη δείχνει να βαθαίνει, χωρίς να φαίνεται κάποια πιθανή συμφιλίωση.