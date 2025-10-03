Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

Το άλλο πρόσωπο του τραγουδιστή

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε
DEBATER NEWSROOM

Ένα μωράκι βρέθηκε στα παρασκήνια του show του ΣΚΑΪ «The Voice» κλέβοντας τις εντυπώσεις, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν δίστασε να το πάρει αγκαλιά και να το ταϊσει με το μπιμπερό.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το χουμε!» ο τραγουδιστής έκανε μία πολύ τρυφερή πράξη που αναμένεται να προβληθεί στο επόμενο επεισόδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλατό όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό με τον coach να δείχνει ένα πιο τρυφερό πρόσωπο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ