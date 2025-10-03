Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

Ένα μωράκι βρέθηκε στα παρασκήνια του show του ΣΚΑΪ «The Voice» κλέβοντας τις εντυπώσεις, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν δίστασε να το πάρει αγκαλιά και να το ταϊσει με το μπιμπερό.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το χουμε!» ο τραγουδιστής έκανε μία πολύ τρυφερή πράξη που αναμένεται να προβληθεί στο επόμενο επεισόδιο.

Στο πλατό όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό με τον coach να δείχνει ένα πιο τρυφερό πρόσωπο.