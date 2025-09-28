Γιώργος Μαζωνάκης: Η ατάκα που «πάγωσε» το πλατό του «Voice»: «Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο»

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου (27.09) για 11η σεζόν το μουσικό talent show του ΣΚΑΪ «The Voice» και τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στην επάνοδο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπό τους ρυθμούς του «Ανήκω σε μένα» έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο πλατό με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Δίπλα του ήταν η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης με τον τραγουδιστή να μη διστάζει να πετάξει το «καρφί» του για την πρόσφατη νοσηλεία του στο Δρομοκαϊτεο.

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο», είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας αμηχανία στο πλατό.

«Γιώργο, εσύ έφτασες ένα βήμα πριν από τη νίκη. Είχατε μείνει οι δυο σας», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης με τον Γιώργο Μαζωνάκη να του απαντά: «Φτου σου, ρε που…η! Θυμάμαι εσένα από πέρσι που είχες κάνει αυτόν τον φοβερό στίχο για όλους μας στο φινάλε».

Όταν ένας διαγωνιζόμενος αποκάλυψε ότι εργάζεται στο σύστημα δημόσιας υγείας η Έλενα Παπαρίζου του έδωσε συγχαρητήρια και ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία λιτή αναφορά στην εμπειρία που βίωσε με την ακούσια νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

«Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετική και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο» αποκάλυψε η Έλενα Παπαρίζου.