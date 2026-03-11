Γιώργος Μαρίνος: Ο μεγάλος έρωτας με την Κατιάνα Μπαλανίκα – Τι είχε πει ο ίδιος για την σχέση τους

Αν και ο Γιώργος Μαρίνος είχε μιλήσει ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του, ο ίδιος χαρακτήριζε την Κατιάνα Μπαλανίκα ως τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής του. Οι δύο καλλιτέχνες υπήρξαν σύντροφοι για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της εποχής.

Ο σπουδαίος σόουμαν είχε εξομολογηθεί πως επέλεξε να μη δημιουργήσει οικογένεια και να μην κάνει παιδιά μαζί της. Πίστευε πως θα ήταν άδικο για ένα παιδί να έρθει αντιμέτωπο με το δικό του παρελθόν, το οποίο η τότε κοινωνία θεωρούσε «αμαρτωλό».

Όσα είχε πει για την σχέση του με την Κατιάνα Μπαλανίκα

«Τον μεγαλύτερο έρωτα τον έζησα με γυναίκα, την Κατιάνα. Είναι η μεγαλύτερη σχέση της ζωής μου, σαν δώρο Θεού. Είναι σπουδαία ηθοποιός. Σε δύσκολες στιγμές πάντα η Κατιάνα ήταν κοντά μου, αυτή με πρόσεχε σαν μητέρα. Η Κατιάνα με ξέρει καλύτερα απ΄ όλους», είχε εξομολογηθεί το 2009 σε συνέντευξή του στην εκπομπή του STAR «Gala».

Η Κατιάνα Μπαλανίκα, από την πλευρά της, έχει αναφερθεί πολλές φορές με συγκίνηση για την σχέση τους σε παλαιότερες συνέντευξεις της.

«Είχα πάει στον Χατζή να του ζητήσω δουλειά και μου είπαν ότι ο Γιώργος Μαρίνος ζητούσε μια τραγουδίστρια και έτσι πήγα εκεί στην μπουάτ “Ρήγα” στην Πλάκα όπου ήταν ο Γιώργος. Όταν μπήκε η ορχήστρα, εγώ ήμουν χάλια. Νύχτες ολόκληρες ο Γιώργος βασανίστηκε να με μάθει να κάνω κινήσεις. Τελικά μετά το “φανταριλίκι” έγινα σύμβολο του σεξ. Με τον Γιώργο Μαρίνο είχαμε σχέση ζωής. Κάποια στιγμή με είχε ερωτευτεί και υπήρξαμε μαζί», έχει περιγράψει η ηθοποιός.

«Ήμασταν πια πολύ φίλοι και μέχρι το 1974 ήμασταν μαζί. Το 1974 παντρεύτηκα κι έφυγα. Έγινε χαμός γιατί ο Γιώργος με θεωρούσε “δική του”, με βασάνιζε και λίγο, δεν με άφηνε να δουλέψω το καλοκαίρι και διάφορα τέτοια. Ήταν δάσκαλος, έμαθα πολλά, ζήσαμε πολλά μαζί, είναι ένας άνθρωπος της ζωής μου. Και για τα χρόνια που ήμασταν μαζί δεν μετάνιωσα ποτέ, για τίποτα, ήταν και είναι σημαντικά στην καριέρα μου», έχει πει επίσης η Κατιάνα Μπαλανίκα.