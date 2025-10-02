Γιώργος Λιάγκας: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όλη αυτή η ιστορία τον αναγέννησε»

Το βράδυ της Τετάρτης 1ης Οκτωβρίου ήταν η βραδιά της “αναγέννησης” του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος επέστρεψε στη σκηνή μετά από ένα καλοκαίρι που το όνομά του μονοπώλησε για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και τη δημόσια δικαστική διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση έγινε στην «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά στο Θέατρο Άλσος, μία επιλογή που, όπως αποδείχθηκε, λειτούργησε ως ανοιχτή αγκαλιά για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η προσμονή του κοινού ήταν τόσο μεγάλη, που η παράσταση έγινε sold out μέσα σε λίγες μόλις ώρες, με πάνω από 2.500 κόσμου να δίνουν το «παρών» για να στηρίξουν τον «δικό τους Γιώργο».

Ανάμεσα στους φίλους και θαυμαστές που έδωσαν το «παρών» στη σημαντική αυτή βραδιά ήταν και ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο ίδιος, που συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με τον τραγουδιστή στα παρασκήνια, μετέφερε μια δήλωση του καλλιτέχνη που αποκαλύπτει την ψυχική του κατάσταση.

«Κατ’ εξαίρεση μόνο θέλω να πω δυο λόγια, επιτρέψτε μου, επειδή μπήκα στο καμαρίνι και μίλησα με τον Γιώργο πολύ ώρα. Με τον Γιώργο είμαστε πολύ καλοί φίλοι, και είναι στην καλύτερη κατάσταση που τον έχω δει ποτέ», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Είναι τέλεια και έχει αντέξει όλη αυτή τη δοκιμασία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου είπε ότι όλη αυτή η ιστορία τον αναγέννησε», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, αποφεύγοντας να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: