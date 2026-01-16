Φωτεινή Δάρρα: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη της – Από τι πάσχει;

Η Φωτεινή Δάρρα ανοίγει την καρδιά της την προσεχή Κυριακή (18/1), μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για μια προσωπική οικογενειακή δοκιμασία. Η γνωστή ερμηνεύτρια μοιράζεται τις λεπτομέρειες γύρω από το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη της, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, η μικρή διαγνώστηκε πρόσφατα με διαβήτη τύπου 1, γεγονός που άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα της καθημερινότητάς τους.

«Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας, το οποίο ρώτησα την κόρη μου πριν έρθω, αν πρέπει να το αναφέρω. Της είπα ότι θα έρθω σε μια εκπομπή να μιλήσουμε για τον προ-διαβήτη και μου έδωσε το πράσινο φως.

Η ίδια θέλει να μιλήσει για αυτό και νομίζω ότι θα βοηθήσει τον κόσμο. Πριν δυόμιση μήνες η κόρη μου διαγνώστηκε με νεανικό διαβήτη, τύπου 1. Εκεί κατάλαβα πόσο ελάχιστα πράγματα ξέρουμε για τον διαβήτη και όλο το περιβάλλον. Το σχολείο ευτυχώς έχει μια ενημέρωση, αλλά οι άνθρωποι γύρω δεν γνωρίζουν τίποτα.

Όταν ανακοινώνω ότι έχει διαβήτη το παιδί είναι όλοι “α, το καημένο, τι σας έτυχε”. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται, αν το βρεις εγκαίρως και υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα για να το βρεις, μπορείς να προλάβεις πολλές δυσάρεστες καταστάσεις», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Φωτεινή Δάρρα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: