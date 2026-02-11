Η Antigoni Buxton πήρε θέση απέναντι στις έντονες αντιδράσεις που ξέσπασαν στην Κύπρο μετά την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Jalla», με το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026. Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ξεκαθάρισε πως οι αρνητικές κριτικές δεν την πτοούν, τονίζοντας την αγάπη της για το νησί.

Το κλίμα γύρω από τη φετινή συμμετοχή παραμένει τεταμένο, καθώς ομάδα προσωπικοτήτων από τον χώρο του πολιτισμού και άλλους κλάδους απέστειλε επίσημη επιστολή προς το ΡΙΚ.

Στο κείμενο αυτό ζητείται η άμεση απόσυρση του κομματιού και του κλιπ, με τους υπογράφοντες να υποστηρίζουν ότι το οπτικό αποτέλεσμα προσβάλλει την παράδοση και παρουσιάζει μια ακατάλληλη εικόνα για την Κύπρο.

Από την πλευρά της, η Antigoni Buxton απέρριψε κάθε κατηγορία περί προσβολής των παραδόσεων, δηλώνοντας πως πρόθεσή της ήταν να αναδείξει την Κύπρο που η ίδια αγαπά.

«Εγώ αγαπάω την Κύπρο και έδειξα ένα βίντεο που δείχνει την Κύπρο, που αγαπάω και αυτό θα πω. Άστους να λαλούν», απάντησε η Antigoni Buxto για τον σάλο που δημιουργήθηκε.

Η επιστολή προς το ΡΙΚ

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, προσωπικότητες απέστειλαν επιστολή προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), ζητώντας την απόσυρση τόσο του video clip όσο και του τραγουδιού από τον διαγωνισμό. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου, που προσβάλλει και την Κύπρο, τις παραδόσεις μας και την αισθητική μας. Προωθεί πρότυπα που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι επιλογή του κρατικού μας ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Πώς είναι δυνατόν και πώς συνδυάζονται οι εκδηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Λούβρο, στη Στοκχόλμη και αλλού, η προσπάθεια να δείξουμε στην Ευρώπη την Κύπρο της δημιουργίας και της ποιότητας, με την αισθητική που παρουσιάζει αυτό το ταπεινωτικό θέαμα; Πέραν των πιο πάνω, το video clip περιλαμβάνει και νομιμοποιεί πολύ επικίνδυνες πρακτικές οδικής παραβατικότητας.

Καλούμε το ΔΣ του ΡΙΚ:

• να αποσύρει το προσβλητικό αυτό video clip

• να αποσύρει αυτό το τραγούδι από τον διαγωνισμό

• να ενημερώσει τους Κύπριους φορολογούμενους τι κόστος έχει τόσο η συγκεκριμένη παραγωγή».

Η απάντηση του ΡΙΚ

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, τοποθετήθηκε δημόσια για τη συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision 2026, επισημαίνοντας:

«Το ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που στόχο έχει να ενώσει. Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube είναι στην ολότητά τους θετικές.

Η δε συντριπτική πλειοψηφία των σχολιασμών εξάρει ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου, καθώς και τα ήχοι και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από την περιοχή και τη Μεσόγειο.

Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και οι χώρες συχνά επιλέγουν τραγούδια που προσφέρουν διασκέδαση σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο.

Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου, με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές που δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης».