Eurovision 2026: Αντιδράσεις για τη συμμετοχή της Κύπρου και το «Jalla» – Γιατί το ΡΙΚ έκοψε σκηνές από το video clip

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η φετινή συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision 2026 με την Antigoni Baxton και το τραγούδι «Jalla».

Το επίσημο video clip του κομματιού, το οποίο μέσα σε λίγες ημέρες ξεπέρασε τις 370.000 προβολές, βρέθηκε στο επίκεντρο σχολιασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας τόσο ενδιαφέρον όσο και αντιδράσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μερίδα χρηστών εξέφρασε ανησυχία για σκηνές του video clip, οι οποίες, σύμφωνα με τα σχόλια, απεικονίζουν τροχαίες παραβάσεις και ενδέχεται να προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα οδικής συμπεριφοράς. Η ένταση των αντιδράσεων οδήγησε το ζήτημα σε δημόσια συζήτηση και σε επίσημο επίπεδο, ασκώντας πίεση για τροποποιήσεις στο κλιπ.

Παρά τις αντιδράσεις, η κυπριακή συμμετοχή καταγράφει σημαντική διαδικτυακή απήχηση, ενώ αρκετοί χρήστες και φίλοι του διαγωνισμού χαρακτηρίζουν το τραγούδι και το video clip ως μία από τις πιο σύγχρονες και δημιουργικές συμμετοχές της Κύπρου τα τελευταία χρόνια.

Η επιστολή προς το ΡΙΚ

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, προσωπικότητες απέστειλαν επιστολή προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), ζητώντας την απόσυρση τόσο του video clip όσο και του τραγουδιού από τον διαγωνισμό. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου, που προσβάλλει και την Κύπρο, τις παραδόσεις μας και την αισθητική μας. Προωθεί πρότυπα που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι επιλογή του κρατικού μας ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Πώς είναι δυνατόν και πώς συνδυάζονται οι εκδηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Λούβρο, στη Στοκχόλμη και αλλού, η προσπάθεια να δείξουμε στην Ευρώπη την Κύπρο της δημιουργίας και της ποιότητας, με την αισθητική που παρουσιάζει αυτό το ταπεινωτικό θέαμα; Πέραν των πιο πάνω, το video clip περιλαμβάνει και νομιμοποιεί πολύ επικίνδυνες πρακτικές οδικής παραβατικότητας.

Καλούμε το ΔΣ του ΡΙΚ:

• να αποσύρει το προσβλητικό αυτό video clip

• να αποσύρει αυτό το τραγούδι από τον διαγωνισμό

• να ενημερώσει τους Κύπριους φορολογούμενους τι κόστος έχει τόσο η συγκεκριμένη παραγωγή»

Η απάντηση του ΡΙΚ

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, τοποθετήθηκε δημόσια για τη συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision 2026, επισημαίνοντας:

«Το ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που στόχο έχει να ενώσει.

Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητά τους θετικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δε συντριπτική πλειοψηφία των σχολιασμών εξάρει ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου, καθώς και τα ήχοι και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από την περιοχή και τη Μεσόγειο.

Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και οι χώρες συχνά επιλέγουν τραγούδια που προσφέρουν διασκέδαση σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου, με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές που δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης.»

Ο κ. Τσώκος υπογράμμισε ότι η Eurovision παραμένει ένας θεσμός που προάγει τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και την ενότητα των λαών, τονίζοντας ότι η φετινή συμμετοχή της Κύπρου επιχειρεί να συνδυάσει τον σύγχρονο χαρακτήρα με τον σεβασμό στην παράδοση και τον πολιτισμό της χώρας.