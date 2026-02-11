Eurovision 2026: Σήμερα ο Α’ Ημιτελικός – Τα τραγούδια που ξεχωρίζουν για να περάσουν στον τελικό

Η μεγάλη γιορτή της μουσικής για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision 2026 ξεκινά απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Το «Sing for Greece 2026» κάνει πρεμιέρα με τον Α’ Ημιτελικό, ανοίγοντας έναν κύκλο τριών μεγάλων βραδιών που θα συνεχιστεί με τον δεύτερο ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και θα κορυφωθεί με τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Στην αποψινή αναμέτρηση, ορισμένες συμμετοχές έχουν ήδη καταφέρει να ξεχωρίσουν, δημιουργώντας σαφές προβάδισμα για την πρόκριση.

Τα τραγούδια που ξεχωρίζουν

Αδιαφιλονίκητο φαβορί θεωρείται το «Ferto» του Akyla, το οποίο έχει ήδη καταγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στο YouTube με περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια προβολές.

Πολύ κοντά ακολουθεί η Evangelia με το τραγούδι «Paréa», μια πρόταση που παντρεύει τη μοντέρνα ποπ με ελληνικά στοιχεία, ενώ υψηλές προσδοκίες συγκεντρώνει και η Marseaux με το «Χάνομαι», ποντάροντας στον σύγχρονο ήχο και τη νεανική της αισθητική.

Την εξάδα των επικρατέστερων συμπληρώνουν οι Dinamiss με το δυναμικό «Chaos», η STEFI με το «Europa» και η Αλεξάνδρα Σιέτη με το «The Other Side», μια συμμετοχή που διακρίνεται για την ιδιαίτερη καλλιτεχνική της ποιότητα.

Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Πώς θα ψηφίσει το κοινό

Οι 28 υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.