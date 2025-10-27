Eurovision 2026: Η Evangelia επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στον Εθνικό Τελικό – «Έχω το τραγούδι μου»

Μετά την περσινή της επιτυχία που έφτασε μια ανάσα από την εκπροσώπηση της χώρας, η Evangelia επιβεβαίωσε με ανάρτησή της στα social media ότι θα διεκδικήσει ξανά το εισιτήριο για τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision το 2026.

Η τραγουδίστρια, η οποία είχε κερδίσει τις εντυπώσεις στον Εθνικό Τελικό του 2025 με το τραγούδι της «Vale» – κατακτώντας τελικά τη δεύτερη θέση – έρχεται αποφασισμένη να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε.

Απευθυνόμενη στους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους μέσω ενός βίντεο από τη Νέα Υόρκη, η Evangelia έλυσε κάθε απορία και ανακοίνωσε το μεγάλο της σχέδιο.

Με εμφανή ενθουσιασμό, αποκάλυψε ότι έχει έτοιμο το τραγούδι της, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι έχει ήδη στα χέρια της τη νέα της μουσική πρόταση για τον διαγωνισμό.

Η περσινή της συμμετοχή, που συνδύαζε αρμονικά την ελληνική παράδοση με σύγχρονα, διεθνή στοιχεία, είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό και τους κριτικούς, καθιστώντας την ένα από τα μεγάλα φαβορί.