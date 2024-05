Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό της συμμετοχής της χώρας από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024.

Συγκεκριμένα με ανάρτηση του στα social media ανέφερε: «Ένα περιστατικό σημειώθηκε μετά την παράσταση της περασμένης Πέμπτης. Ενάντια σε ξεκάθαρες συμφωνίες, ο Joost κινηματογραφήθηκε όταν μόλις είχε κατέβει από τη σκηνή και ενώ κατευθυνόταν προς το GreenRoom. Ο Joost δήλωσε επανειλημμένα πως δεν επιθυμούσε να καταγραφεί η στιγμή και αυτό δεν έγινε σεβαστό. Αυτό οδήγησε τον Joost να κάνει μια απειλητική κίνηση προς την κάμερα, την οποία και δεν άγγιξε. Το περιστατικό αυτό αναφέρθηκε και ακολούθησε έρευνα από την EBU και την αστυνομία.

Χθες και σήμερα συζητήσαμε εκτενώς με την EBU και προτάθηκαν διάφορες λύσεις. Ωστόσο η EBU έχει αποφασίσει να αποκλείσει τον Joost Klein. Βρίσκουμε την ποινή δυσανάλογη και βαριά. Υποστηρίζουμε τους καλούς τρόπους – ας μην υπάρξει παρεξήγηση σε αυτό – αλλά κατά την άποψή μας η ποινή δεν είναι ανάλογη με το περιστατικό.

Είμαστε απογοητευμένοι και αναστατωμένοι για τα εκατομμύρια θεατών που θα ήταν τόσο ενθουσιασμένοι απόψε. Αυτό που έφερε ο Joost στην Ολλανδία και την Ευρώπη δεν έπρεπε να τελειώσει έτσι».

“Είμαστε σε σοκ”, αναφέρει η Ολλανδία στην πρώτη της αντίδραση μετά τον αποκλεισμό της από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024, όπως αποφάσισε η EBU. Αφορμή για τον αποκλεισμό στάθηκε η καταγγελία γυναίκας – μέλους της τηλεοπτικής παραγωγής σε βάρος του εκπροσώπου της Ολλανδίας Joost Klein.

“Σοκαριστήκαμε από την απόφαση. Λυπούμαστε βαθύτατα και θα επανέλθουμε για το ζήτημα”, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από τον τελικό της Eurovision που διεξάγεται στο Μάλμε το βράδυ του Σαββάτου 11/5.

Συγκεκριμένα με νέα ανακοίνωση της η EBU ενημέρωσε για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ψηφοφορία μετά από τον αποκλεισμό των Ολλανδών.

«Ως αποτέλεσμα της μη συμμετοχής της Ολλανδίας στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ισχύουν τα ακόλουθα: Όλοι οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τον αριθμό τους στην επίσημη σειρά εμφάνισης. Δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση 5.

Τα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών, τα οποία ελήφθησαν μετά τη βραδινή γενική πρόβα την Παρασκευή 10 Μαΐου, έχουν υπολογιστεί εκ νέου έτσι ώστε η Ολλανδία να μην λάβει κανέναν βαθμό. Για τον λόγο αυτό, όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να κατατάξουν όλα τα τραγούδια από το 1 έως το 26. Για παράδειγμα, εάν η Ολλανδία είχε καταταγεί στην 9η θέση από μια εθνική κριτική επιτροπή σε μια χώρα, το τραγούδι που είχε καταταγεί στη 10η θέση κατατάσσεται τώρα στην 9η θέση και θα λάβει 2 βαθμούς και το τραγούδι που είχε καταταγεί στην 11η θέση είναι τώρα στη 10η θέση και λαμβάνει 1 βαθμό. Δεν θα δοθεί κανένας βαθμός στην Ολλανδία από το κοινό. Οι θεατές στην Ολλανδία μπορούν να ψηφίσουν στον μεγάλο τελικό και το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της Ολλανδίας εξακολουθεί να ισχύει.

