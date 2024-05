Χαμός επικρατεί στο Μάλμε λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 με τις συμμετοχές των χωρών.

Συγκεκριμένα, απόν από την τελευταία γενική πρόβα πριν τον τελικό της Eurovision το μεσημέρι του Σαββάτου 11/5 ήταν το Bambie Thug που εκπροσωπεί την Ιρλανδία. «Υπήρχε μία κατάσταση όσο περιμέναμε να ανέβουμε στη σκηνή για την παρέλαση των χωρών, η οποία ένιωσα πως απαιτούσε την επείγουσα προσοχή της EBU.

Η EBU έλαβε υπόψη αυτό το ζήτημα σοβαρά και είχαμε συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι έχασα τη γενική πρόβα – πραγματικά ζητώ συγγνώμη από τους fans που ήρθαν να με δουν. Ελπίζω να σας δω στη σκηνή απόψε» ανέφερε σε ανάρτηση της λίγο μετά το περιστατικό.

Από εκεί και πέρα, ο Slimane που εκπροσωπεί την Γαλλία διέκοψε την πρόβα του αναφέροντας: «Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν τη μουσική.

Slimane just said a speech and refused to do his acapella part during the family show. About peace. pic.twitter.com/HyXMH24tYq — GJ Kooijman (@gjkooijman) May 11, 2024

Ονειρεύτηκα να γίνω τραγουδιστής και να τραγουδήσω για την ειρήνη εδώ. Κάθε καλλιτέχνης εδώ θέλει να τραγουδήσει για την αγάπη και την ειρήνη. Πρέπει να ενωθούμε μέσω της μουσικής, ναι, αλλά με αγάπη και ειρήνη».

Eurovision 2024: Ανατροπή με την ψηφοφορία της Νορβηγίας

Τέλος, η Αλεσάντρα Μέλε ανακοίνωσε λίγες ώρες πριν τον τελικό ότι δεν θα ανακοινώσει εκείνη τους βαθμούς της νορβηγικής επιτροπής. «Απόψε έπρεπε να δώσω τους πόντους της Νορβηγίας στον τελικό της Eurovision. Αν και είμαι ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω, πήρα την απόφαση να αποσυρθώ. United By Music – το μότο της Eurovision – είναι ο λόγος που κάνω μουσική. Ενώστε τους ανθρώπους, φέρτε τους μαζί.

Αλλά αυτή τη στιγμή αυτές οι λέξεις είναι απλώς κενές λέξεις. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη και σας ζητώ από όλους σας παρακαλώ να ανοίξετε τα μάτια σας, να ανοίξετε την καρδιά σας. Αφήστε την αγάπη να σας οδηγήσει στην αλήθεια. Είναι ακριβώς μπροστά σας. Ελεύθερη Παλαιστίνη» ανέφερε συγκεκριμένα.

Χιλιάδες διαδηλώνουν στο Μάλμε υπέρ της Παλαιστίνης

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό στο Malmö Arena, χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους της πόλης και φωνάζουν συνθήματα κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης.

#Sweden Approximately 15,000 pro-Palestine protesters are marching in Malmö, Sweden. #Malmö



They are opposing Israel's inclusion in the Eurovision Song Contest.



The demonstration is peaceful. What is conveyed on other pages is not correct.



There have been no violent… pic.twitter.com/lvb1NzPXEU — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) May 11, 2024

Αν και οι διαδηλωτές κατευθύνονται προς το στάδιο όπου πραγματοποιείται ο μεγάλος τελικός της Eurovision, τα μέτρα της σουηδικής αστυνομίας είναι δρακόντεια. Άγνωστο παραμένει αν και πόσοι από τους διαδηλωτές έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για να εισέλθουν στο στάδιο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η EBU έχει φροντίσει τα χειροκροτήματα να είναι τόσο δυνατά, που να μην επιτρέψουν σε τυχόν συνθήματα να ακουστούν στον τηλεοπτικό αέρα…

Our @Eko_Movement member is being interviewed now at the mass demonstration in Malmö, Sweden. Hundreds of thousands of people around the world are calling on @Eurovision to ban Israel from the competition. pic.twitter.com/6rfZkYhFF5 — Ekō (@Eko_Movement) May 11, 2024

