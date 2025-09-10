Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά μέσα από το TikTok – «Είμαι πολύ ευτυχισμένη, σε αντίθεση με τους μικρόψυχους»
Aφορμή ήταν κάποια σχόλια κάτω από αναρτήσεις της
Η Ελένη Βουλγαράκη βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των social media, μετά από μια ασυνήθιστη ανάρτηση στο TikTok. Χωρίς να αποκαλύπτει τον λόγο της αντίδρασής της, η ίδια επέλεξε να απαντήσει με έναν ξεχωριστό τρόπο σε αυτό που η ίδια χαρακτήρισε ως «εμετική ηλιθιότητα».
Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Βουλγαράκη δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αρχικά δίνει την εντύπωση ότι κλαίει. Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή, καθώς στη συνέχεια κάνει το σήμα της νίκης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στους επικριτές της.
Με αφορμή, όπως φαίνεται, κάποια σχόλια κάτω από αναρτήσεις της, η ίδια θέλησε να τονίσει τη διαφορά της δικής της ζωής από αυτή των ανθρώπων που γράφουν τέτοια σχόλια.
«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους» έγραψε στο βίντεο η ραδιοφωνική παραγωγός.
Δείτε παρακάτω το βίντεο:
@voulgarakieleni
Το είπα. 😂😂😘 ♬ original sound – hails
