Δημήτρης Παπανώτας: «Τι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή;»

Ο Δημήτρης Παπανώτας προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης (21 Οκτωβρίου) και μίλησε για τη στάση του ΣΚΑΪ απέναντι σε δημοσιογράφους, αλλά και για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Ο δημοσιογράφος και σχολιαστής δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του για δύο από τα πιο «καυτά» θέματα των ημερών, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Αναφερόμενος στη στάση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ απέναντι στους συναδέλφους του, Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή, ο Δημήτρης Παπανώτας ήταν ιδιαίτερα επικριτικός.

«Το κανάλι κοιτάζει το συμφέρον του, αλλά γιατί στεναχωρείς την κοπέλα που είναι έγκυος; Δεν ήταν όμορφο αυτό που έκαναν στον Γιώργο Κουρδή και την Ευλαμπία Ρέβη. Είναι μια ξεκάθαρα δημοσιογραφική εκπομπή, τι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή και να νιώθει και αμήχανα; Είναι ολοφάνερο ότι νιώθει αμήχανα το παλικάρι», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Το κανάλι κοιτάζει το συμφέρον του και πώς θα πάει καλύτερα, αλλά γιατί στενοχωρείς την κοπέλα που είναι έγκυος; Εγώ δεν θα το έκανα, αν ήμουν διευθυντής προγράμματος», δήλωσε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: