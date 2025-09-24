Coldplay: Ανατροπή στο σκάνδαλο με την HR – Ο σύζυγός της ήταν στη συναυλία με τη δική του ερωμένη

Μια απρόσμενη ανατροπή έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στο διεθνές σκάνδαλο που ξέσπασε μετά από ένα στιγμιότυπο στη συναυλία των Coldplay. Η Κριστίν Κάμποτ, η διευθύντρια HR που έγινε viral όταν η «kiss cam» την έπιασε να αγκαλιάζει τον παντρεμένο προϊστάμενό της, Άντι Μπάιρον, δεν είχε απατήσει τον σύζυγό της, καθώς εκείνη τη στιγμή ήταν ήδη σε διάσταση μαζί του.

Το απίστευτο όμως είναι ότι και ο σύζυγός της, Άντριου Κάμποτ, βρισκόταν στην ίδια συναυλία, συνοδευόμενος από τη νέα του σύντροφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ μιλά μετά το viral σκάνδαλο – «Η ζωή της δεν με αφορά», δήλωσε

Η διπλή «παρεξήγηση» και η πραγματική αλήθεια

Σύμφωνα με πληροφορίες των Times of London, ο Άντριου και η Κριστίν είχαν ήδη χωρίσει και ζούσαν χώρια για αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία. Η σχέση τους είχε λήξει φιλικά, γεγονός που εξηγεί γιατί ο Άντριου βρισκόταν επίσης εκεί με άλλη γυναίκα.

Το στιγμιότυπο που προκάλεσε την παγκόσμια αναστάτωση και οδήγησε σε έντονο «bullying» για την Κριστίν Κάμποτ, ήταν όταν η κάμερα εστίασε σε εκείνη και τον CEO της εταιρείας τους, Άντι Μπάιρον.

Η αμήχανη κίνηση της Κάμποτ να σκύψει και να κρυφτεί έδωσε τροφή στον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, να σχολιάσει αστειευόμενος: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Πηγή που μίλησε στους Times of London, ανέφερε ότι η Κριστίν δεν είχε λόγο να κρυφτεί, καθώς δεν υπήρχε κάποια εξωσυζυγική σχέση, αλλά ένιωσε αμηχανία επειδή η αγκαλιά με το αφεντικό της ήταν απλώς «ανάρμοστη».

Οι νέες πληροφορίες έρχονται να αποκαταστήσουν την αλήθεια και να τονίσουν την αδικία που υπέστη η Κριστίν Κάμποτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι σημαντικό να τονιστεί πόσο ανάρμοστα έχει στιγματιστεί η Κριστίν ως ένα άτομο που διαλύει γάμους. Το σκάνδαλο, η πτώση, η απώλεια της δουλειάς – όλα αυτά είναι άδικα» ανέφερε η ίδια πηγή στο περιοδικό People.