Ο χωρισμός του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί το 2016 έκανε τον γύρο του κόσμου, συγκλονίζοντας εκατομμύρια θαυμαστές. Έκτοτε, η σχέση του διάσημου ηθοποιού με τα έξι παιδιά τους έχει περάσει από διάφορες φάσεις, με την κηδεμονία και την επικοινωνία να αποτελούν συχνό αντικείμενο δημοσιευμάτων.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να έχει χάσει την επαφή με τα ενήλικα παιδιά του, Maddox, Zahara και Shiloh. Πηγές από το περιβάλλον του ηθοποιού αναφέρουν ότι δεν έχει καμία απολύτως επαφή μαζί τους, ενώ η σχέση με τα άλλα παιδιά του φέρεται να είναι “περιορισμένη” λόγω του φορτωμένου προγράμματός του.

Η ρήξη στις σχέσεις πατέρα-παιδιών αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, με κυριότερο τον πολυετή και επεισοδιακό νομικό αγώνα για την επιμέλεια των παιδιών. Ορισμένες πηγές μάλιστα, κάνουν λόγο για “τοξικό κλίμα” που επικρατεί, με τον Μπραντ Πιτ να αδυνατεί να επικοινωνήσει ουσιαστικά με τα μεγαλύτερα παιδιά του.

Brad Pitt Has Visitation with His Younger Kids but 'Virtually No Contact' with Adult Kids: Source (Exclusive) https://t.co/v5oKCtgAUk