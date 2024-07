Η Σάρον Στόουν μίλησε ανοιχτά για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2001.Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχασε 18 εκατομμύρια δολάρια από τις αποταμιεύσεις της.

Αναλυτικότερα, η Σάρον Στόουν δήλωσε: «Είχα αποταμιεύσει 18 εκατομμύρια δολάρια από όλες τις επιτυχίες μου, αλλά όταν επέστρεψα στον τραπεζικό μου λογαριασμό, όλα είχαν φύγει. Το ψυγείο μου, το τηλέφωνό μου, όλα ήταν στα ονόματα άλλων ανθρώπων».

Η ηθοποιός περιέγραψε επίσης πώς η εμπειρία του εγκεφαλικού επεισοδίου, που προκάλεσε εννέα ημέρες εγκεφαλικής αιμορραγίας, την άλλαξε ριζικά. «Είχα μια εμπειρία θανάτου και μετά με έφεραν πίσω. Αιμορραγούσα στον εγκέφαλό μου για εννέα ημέρες, έτσι ο εγκέφαλός μου έπεσε στο μπροστινό μέρος του προσώπου μου. Δεν ήταν τοποθετημένος στο κεφάλι μου εκεί που ήταν πριν».

Διαβάστε επίσης: Οι 4+1 φωτογραφίες της Σάρον Στόουν που “γκρεμίζουν” το Instagram (pics)

Sharon Stone talks to THR about her stroke back in 2001: “I had a death experience and then they brought me back. I bled into my brain for nine days, so my brain was shoved to the front of my face… And while that was happening, everything changed" https://t.co/pL8av6A971