Αποκλειστικό DEBATER: Σε γνωστό Ιταλικό ρεστοράν εν μέσω “οικογενειακής τρικυμίας” η αδελφή του Μαζωνάκη (Φώτο)

Σε γνωστό ιταλικό ρεστοράν βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω.

Εν μέσω αλλεπάλληλων επεισοδίων που αφορούν την εμπλοκή της οικογένειας της στον ακούσιο εγκλεισμό σε ψυχιατρείο του γνωστού καλλιτέχνη, όπως ο ίδιος κατήγγειλε έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, η Βάσω Μαζωνάκη είχε ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της και γνωστό σεφ, Δημήτρη Μακρυνιώτη.

Το ζευγάρι κάθισε διακριτικά σε μια γωνιά του καταστήματος του Παλαιού Φαλήρου και συνομιλούσαν για αρκετή ώρα.