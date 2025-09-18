Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Αποκλειστικό DEBATER: Σε γνωστό Ιταλικό ρεστοράν εν μέσω “οικογενειακής τρικυμίας” η αδελφή του Μαζωνάκη (Φώτο)

Ρομαντικό δείπνο εν μέσω αλλεπάλληλων επεισοδίων που αφορούν την εμπλοκή της οικογένειας της στον ακούσιο εγκλεισμό σε ψυχιατρείο του γνωστού καλλιτέχνη

Αποκλειστικό DEBATER: Σε γνωστό Ιταλικό ρεστοράν εν μέσω “οικογενειακής τρικυμίας” η αδελφή του Μαζωνάκη (Φώτο)
DEBATER NEWSROOM

Σε γνωστό ιταλικό ρεστοράν βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω.

Εν μέσω αλλεπάλληλων επεισοδίων που αφορούν την εμπλοκή της οικογένειας της στον ακούσιο εγκλεισμό σε ψυχιατρείο του γνωστού καλλιτέχνη, όπως ο ίδιος κατήγγειλε έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, η Βάσω Μαζωνάκη είχε ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της και γνωστό σεφ, Δημήτρη Μακρυνιώτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι κάθισε διακριτικά σε μια γωνιά του καταστήματος του Παλαιού Φαλήρου και συνομιλούσαν για αρκετή ώρα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Κάποιοι που ήταν πέρυσι εδώ και έφυγαν από την εκπομπή δεν μου μιλάνε» (Βίντεο)
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Κάποιοι που ήταν πέρυσι εδώ και έφυγαν από την εκπομπή δεν μου μιλάνε» (Βίντεο)

Θέση για τη συμπεριφορά πρώην συνεργατών του πήρε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη 18/9. Συγκεκριμένα, με αφορμή το γεγονός ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δεν έχει στείλει μήνυμα στον Κώστα Τσουρό για το ξεκίνημα του στον ΣΚΑΙ, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Κάποιοι που ήταν πέρσι εδώ με μεγάλη αγάπη […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ