Άννα Βίσση: Κυκλοφορεί για πρώτη φορά 5 συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου (pics)

Η Άννα Βίσση εκπλήσσει ξανά το κοινό της, καθώς κυκλοφόρησε πέντε συλλεκτικά βινύλια που ντύνονται στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη αισθητική πρόταση που συγκεντρώνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, οι οποίες αποτελούν ήδη αντικείμενο πόθου για τους φανατικούς θαυμαστές και τους συλλέκτες της.

Τι αναφαίρεται σε επίσημη ανακοίνωση

Η Sony Music Greece μόλις κυκλοφόρησε 5 εμβληματικά και πολύ αγαπημένα άλμπουμ της απόλυτης Ελληνίδας σταρ Άννας Βίσση, για πρώτη φορά σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, 150 τυχεροί fan, που αγόρασαν πρώτοι τα βινύλια της Rainbow Collection, συγκεντρώθηκαν στο Public του Συντάγματος για να γνωρίσουν την Άννα Βίσση από κοντά και να τους τα υπογράψει.

Τα βινύλια «THE RAINBOW COLLECTION» κυκλοφορούν στα δισκοπωλεία.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: