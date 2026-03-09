Μαρία – Ελένη Λυκουρέζου: «Τα παιδιά που είμαστε από σταρ γονείς τραβάμε πολλά ζόρια στο μεγάλωμα»

Η Μαρία – Ελένη Λυκουρέζου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των διάσημων γονέων, εξηγώντας το μεγάλο ψυχολογικό βάρος που κουβαλούν κατά την ενηλικίωσή τους. Η ίδια τόνισε πως συχνά αναγκάζονται να κρύβουν τον πραγματικό τους εαυτό, με αποτέλεσμα να καθυστερούν σημαντικά να ανακαλύψουν την προσωπική τους ταυτότητα.

Στη συνέχεια, η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου μοιράστηκε όσα θα άλλαζε αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω στην ηλικία των 18 ετών.

Παράλληλα, περιέγραψε τη δική της οπτική για την πραγματική ευτυχία, εστιάζοντας σε όσα δίνουν ουσιαστικό νόημα στη ζωή της σήμερα.

Όλα όσα είπε η Μαρία – Ελένη Λυκουρέζου

«Τα παιδιά που είμαστε από σταρ γονείς, και όχι ψευτο-σταρ, έντονες προσωπικότητες, τραβάμε πολλά ζόρια στο μεγάλωμα. Είναι μεγάλο βάρος αυτό, όσο κι αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος αν δε το έχει ζήσει. Βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω που δεν είναι ο πραγματικός μας εαυτός και παρεξηγούμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Κάποιοι δεν τον βρίσκουν και ποτέ», είπε αρχικά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Και πρόσθεσε: «Αν γινόμουν ξανά 18, με τη γνώση που έχω τώρα, σίγουρα δε θα έκανα τα ίδια. Μπορεί να έκανα κάποια, αλλά σίγουρα με το μυαλό που έχω τώρα, πολλά θα ήταν διαφορετικά».

«Θέλω να μπορώ να νιώθω ελεύθερη. Για μένα, το μεγαλύτερο προσόν σε έναν άνθρωπο, είναι να είναι ελεύθερος στην ψυχή. Όταν είσαι ελεύθερος και ξέρεις τι σου γίνεται, από μόνος σου ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν περιμένεις τον νόμο να σε βάλει στη θέση σου. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία βέβαια», ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Ευτυχία για μένα είναι να μπορώ να είμαι μόνη μου στη σιωπή και να το απολαμβάνω. Για να μπορέσω μετά να είμαι και με κόσμο και να είμαι καλά. Γιατί τα πάντα ξεκινούν από εμάς. Αν δεν είμαι εγώ καλά, δεν θα είμαι καλά και με τους γύρω μου», αποκάλυψε η Μαρία – Ελένη Λυκουρέζου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: