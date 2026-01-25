Συντάξεις Φεβρουαρίου: Η ώρα της πληρωμής για τους δικαιούχους
Αυξημένες κατά 2,4%
Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και με διαχωρισμό σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.
Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1/1/2017 και μετά),
- καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα ακολουθήσουν:
- οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων φορέων),
- καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Πως διαμορφώνονται τα ποσά
Τα ποσά της εθνικής σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης έχουν ως εξής:
- 15 έτη ασφάλισης: 402,18 ευρώ (από 392,76 ευρώ)
- 16 έτη ασφάλισης: 411,11 ευρώ (από 401,48 ευρώ)
- 17 έτη ασφάλισης: 420,05 ευρώ (από 410,21 ευρώ)
- 18 έτη ασφάλισης: 428,98 ευρώ (από 418,93 ευρώ)
- 19 έτη ασφάλισης: 437,93 ευρώ (από 427,67 ευρώ)
- 20 έτη ασφάλισης: 446,87 ευρώ μεικτά (από 436,40 ευρώ)
