Προτεραιότητα στην παραγωγή: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία οδηγός για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ

Στο πλαίσιο του συνεδρίου “The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit” που διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Bελλίδης, στις 4 & 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Θεόδωρος Τρύφων πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Health, growth and resilience: strategic investments for South East Europe».

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Τρύφων επισήμανε τη στρατηγική αξία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την υγεία, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα, τόσο της χώρας, όσο και της ΝΑ Ευρώπης, τονίζοντας τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ευρώπη πρέπει να δράσει γρήγορα και ευέλικτα, να θωρακίσει την οικονομία της, ενισχύοντας τις επενδύσεις στην παραγωγική βιομηχανία και να ανταποκριθεί γρήγορα με συγκεκριμένα μέτρα στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στις εκθέσεις Draghi και Letta οι οποίες -όπως επισήμανε- δείχνουν τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ευρώπη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Όσον αφορά στο φάρμακο, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Critical Medicines Act, που προχωρά σε υλοποίηση με ταχείς ρυθμούς, αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τη στήριξη της παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη ενίσχυσης του παραγωγικού δυναμικού στο ευρωπαϊκό έδαφος, τονίζοντας ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην παραγωγή στην Ευρώπη, επιστρέφει στην οικονομία με ένα θετικό πολλαπλασιαστή.

Στην πλευρά των ευρωπαϊκών προκλήσεων, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος των νέων περιβαλλοντικών απαιτήσεων που τίθενται από το ολοένα και αυστηρότερο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Το πρόσθετο αυτό κόστος επιβαρύνει σημαντικά την παραγωγή, γεγονός που προβληματίζει όλες τις ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες.

Επίσης, υπογράμμισε τη στρατηγική αξία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την υγεία, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα, τόσο της χώρας, όσο και της ΝΑ Ευρώπης, και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η μακρά παράδοση παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται σήμερα από μια ισχυρή φαρμακοβιομηχανία, που αριθμεί 51 εργοστάσια και κατέχει το 12% γενοσήμων του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη και η χώρα μας να συνταχθεί στην προσπάθεια που σήμερα γίνεται στην Ευρώπη για τη στήριξη της εγχώριας/ευρωπαϊκής παραγωγής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε ακόμη στο πολύ σημαντικό επενδυτικό πλάνο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ύψους 1,8 δις ευρώ έως και το 2028, κάνοντας ειδική αναφορά στις επενδύσεις που υλοποιούνται στην Τρίπολη, για τη δημιουργία μονάδων με καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό, οι οποίες συνεπάγονται ένα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για όλη την περιοχή. Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ επανέλαβε την θέση του για τη δημιουργία ενός σύνθετου δείκτη εθνικής προστιθέμενης αξίας που θα αφορά σε κάθε επένδυση που γίνεται στη χώρα, επισημαίνοντας ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στη φαρμακοβιομηχανία επιστρέφει 4,5 φορές πίσω στην οικονομία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τρύφων υπογράμμισε, ότι η συνέχιση των επενδυτικών κινήτρων και η μείωση της υπερφορολόγησης μέσω clawback είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και την ανάδειξη της χώρας μας ως περιφερειακού κόμβου φαρμακευτικής παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας.