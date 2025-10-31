Πόθεν Έσχες: Παράταση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου – Οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης μέσω Taxisnet

Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου 2025 δόθηκε για την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» για τη χρήση του 2024, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Η προθεσμία αφορά τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, υποχρεωτικές σύμφωνα με τον ν.5026/2023.

Ο προεδρεύων της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, Θανάσης Μπούρας, τόνισε ότι πρόκειται για την τελευταία προθεσμία και ότι πλέον οι υπόχρεοι μπορούν απευθείας μέσω της πλατφόρμας e-pothen να ελέγξουν και να υποβάλουν τα στοιχεία τους, χωρίς να χρειάζεται φυσική συλλογή από τράπεζες ή φορείς. Υπενθύμισε επίσης ότι η παράλειψη υποβολής επισύρει κυρώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παράταση αποσκοπεί στην αποφυγή υπερφόρτωσης του συστήματος, στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας και στην παροχή επαρκούς χρόνου στους χρήστες να εξοικειωθούν με το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον, που φέτος χρησιμοποιείται για δεύτερη φορά και συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής

Η υποβολή της δήλωσης «πόθεν έσχες» γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με χρήση των κωδικών Taxisnet. Μετά τη σύνδεση, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αυτόματης άντλησης των στοιχείων του. Σημαντικό: ο υπόχρεος πρέπει να ελέγξει προσεκτικά ότι έχουν αντληθεί σωστά όλα τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες και συνεργαζόμενους φορείς.

Κατά την επαλήθευση, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία και συμπληρώνει ή διορθώνει τυχόν λανθασμένα στοιχεία πριν την οριστικοποίηση της δήλωσης. Εφόσον η δήλωση υποβληθεί εμπρόθεσμα, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας.

Για αναλυτικές οδηγίες χρήσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε το νέο εγχειρίδιο της εφαρμογής Πόθεν Έσχες (ν.5026/2023).