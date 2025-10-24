Πόθεν Έσχες 2025: Πήρε παράταση ως τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

Παράταση ως τις 15 Νοεμβρίου 2025 έλαβε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για το Πόθεν Έσχες 2025.

Συγκεκριμένα, στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρεται «η Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμψερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024) της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) παρατείνεται μέχρι τη 15η.11.2025».

Σημειώνεται ότι, άμεσα υπόχρεοι της δήλωσης του Πόθεν Έσχες είναι οι σύζυγοι και τα πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης. Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση ακόμα και αν δεν είναι υπόχρεοι λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στα προσυμπληρωμένα στοιχεία της δήλωσης τους διότι το καθετί που δηλώνεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τον προσδιορισμό της προέλευσης των χρημάτων: Μισθός, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δάνειο, κληρονομιά, δωρεά.

Υπόχρεοι της δήλωσης του Πόθεν Έσχες είναι οι εξής:

Τα πολιτικά πρόσωπα ( Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων).

Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες ,οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς όλων των βαθμίδων, τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αλλά και το προσωπικό που υπηρετεί στις γραμματείες αυτών των οργάνων.

Οι δημόσιοι Υπάλληλοι με θέση ευθύνης (Γενικοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή έχουν αρμοδιότητες ελέγχου).

Tα σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις (Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και λοιπών υπηρεσιών, που κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης).

Οι Υπηρεσίες Ελέγχου, τα Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και όσων ασκούν ελεγκτικό έργο σε δημόσιους φορείς.

Οι διοικητές, Υποδιοικητές και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τραπεζών και τα υψηλόβαθμα στελέχη σε κεντρικά πιστωτικά ιδρύματα.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ιδιοκτήτες και διαχειριστές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, εκδότες και διευθυντές εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα (όπως δικαστικό, οικονομικό, πολιτικό ρεπορτάζ).

Οι λοιποί φορείς Αθλητικοί παράγοντες (π.χ. πρόεδροι αθλητικών ομοσπονδιών), μέλη επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων, καθώς και οι σύζυγοι, οι εν διαστάσει σύζυγοι ή τα πρόσωπα με τα οποία οι παραπάνω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στη λίστα των υπόχρεων επεκτείνεται χρόνο με τον χρόνο.

