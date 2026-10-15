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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς» – Τι είπε για την ελληνική οικονομία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μίλησε για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.

Πιερρακάκης: «Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς» – Τι είπε για την ελληνική οικονομία
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Charles Lichfield του Atlantic Council, στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ.

«Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς. Και αποτελεί στρατηγικό πόρο», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνήσεις καλούνται να διατηρήσουν τα δημόσια οικονομικά τους σε τάξη, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις.

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις αυξημένες αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων, αποδίδοντάς τες στις πληθωριστικές προσδοκίες, στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στις ενεργειακές πιέσεις και στην αυξανόμενη ζήτηση κεφαλαίων για επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως σημείωσε, η μέση απόδοση των δεκαετών ομολόγων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί από 1,1% το 2016 σε 4% σήμερα, ενώ το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα έχει ανέλθει από 1,7% σε 3,5%.

«Οι αγορές παρακολουθούν πολύ στενά τη δημοσιονομική πορεία των χωρών», υπογράμμισε.

Ανάπτυξη 2,3% προβλέπει η κυβέρνηση για το 2027

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο υπουργός επισήμανε ότι, σύμφωνα με τον εθνικό προϋπολογισμό, προβλέπεται ανάπτυξη 2,3% το 2027, με πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 3%.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και μπορεί να διατηρήσει αναπτυξιακούς ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επενδύσεις, σημειώνοντας ότι από το 11% του ΑΕΠ το 2019 πλησιάζουν πλέον το 18%, ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 42% του ΑΕΠ.

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Ενεργειακή ασφάλεια και στήριξη των νοικοκυριών

Ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, τονίζοντας ωστόσο ότι οι επενδύσεις αποτελούν τη μακροπρόθεσμα πιο βιώσιμη λύση.

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«Η πιο βιώσιμη στήριξη που μπορούμε να προσφέρουμε είναι εκείνη που προέρχεται από τις επενδύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων στις κεφαλαιαγορές, στο τραπεζικό σύστημα, στην ενέργεια και στην τεχνολογία, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

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