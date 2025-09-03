myΔΕΔΔΗΕ services: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα myΔΕΔΔΗΕ services, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλουν αιτήματα προς τον ΔΕΔΔΗΕ άμεσα, γρήγορα και πλήρως ψηφιακά. Το εργαλείο αυτό αποτελεί κομβικό βήμα στη στρατηγική του οργανισμού για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Η «Αίτηση Νέας Σύνδεσης Χαμηλής Τάσης» γίνεται πλέον ψηφιακά

Η πρώτη υπηρεσία που προσφέρεται είναι η Αίτηση Νέας Σύνδεσης Χαμηλής Τάσης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα χωρίς φυσική παρουσία και χρονοβόρες διαδικασίες σε γκισέ. Η αίτηση πραγματοποιείται από το σπίτι ή το γραφείο, με απόλυτη διαφάνεια και συνεχή ενημέρωση για την πορεία της.

Άμεση ενημέρωση για κάθε στάδιο της αίτησης

Το myΔΕΔΔΗΕ services προσφέρει ένα προσωποποιημένο περιβάλλον για τον κάθε χρήστη, συγκεντρώνοντας όλα τα αιτήματα και τα στοιχεία του σε ένα σημείο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακόμη και όταν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους δημόσιους φορείς, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Οδικός χάρτης ψηφιακής αναβάθμισης

«Το myΔΕΔΔΗΕ services αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση του οράματός μας για έναν ΔΕΔΔΗΕ ψηφιακά αναβαθμισμένο και απόλυτα πελατοκεντρικό» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Α. Μάνος. «Πρόταγμά μας είναι η παροχή άμεσων, λειτουργικών και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη. Αξιοποιούμε με συνέπεια τις νέες τεχνολογίες, τόσο για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού και “έξυπνου” δικτύου που θα στηρίξει την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, όσο και για την προσφορά υπηρεσιών που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών», πρόσθεσε.

Προσθήκη νέων υπηρεσιών έως το τέλος του έτους

Η εφαρμογή αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά υπηρεσιών που θα ενταχθούν σταδιακά στην πλατφόρμα. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να είναι διαθέσιμες όλες οι βασικές λειτουργίες, όπως:

επαύξηση ή μείωση ισχύος σε υφιστάμενη ηλεκτροδότηση,

χορήγηση διζωνικού τιμολογίου,

ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχών,

σύνδεση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο.

Με τον τρόπο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών.