Moody’s: Αμετάβλητη η αξιολόγηση για Ελλάδα – Σταθερό το outlook

Αμετάβλητη στη βαθμίδα Baa3 διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος Moody’s, με σταθερό Outlook όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής 13/3.

Συγκεκριμένα, με αυτή την αξιολόγηση η Ελλάδα παραμένει μία βαθμίδα χαμηλότερα σε σχέση με τους άλλους οίκους αξιολόγησης.

«Η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει ότι μπορεί να απορροφά αποτελεσματικά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της δυνητικής ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις» αναφέρει ο οίκος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι αξιολογήσεις Baa3 της Ελλάδας και οι σταθερές προοπτικές υποστηρίζονται από ένα ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ορατές βελτιώσεις στους θεσμούς και τη διακυβέρνηση, ισχυρότερες επενδύσεις και έναν υγιέστερο τραπεζικό τομέα. Παρά την αναμενόμενη μεγάλη μείωση, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ωστόσο, η ευνοϊκή δομή του χρέους και το μεγάλο ταμειακό απόθεμα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του κινδύνου. Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ισχυρή απορρόφηση σημαντικών κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ, σταθερό Aaa) τα οποία, παράλληλα με τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Μαζί με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση της δυνητικής ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τον αρνητικό αντίκτυπο από τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία.

Το δημοσιονομικό ιστορικό της Ελλάδας μετά την πανδημία συνεχίζει να υπερβαίνει τις προσδοκίες και παραμένει ένα βασικό πιστωτικό πλεονέκτημα. Εκτιμούμε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 στο 4,4% του ΑΕΠ, αντανακλώντας έναν συνδυασμό ισχυρής ανάπτυξης, πολύ ισχυρής απόδοσης στα φορολογικά έσοδα και αυστηρού ελέγχου των δαπανών. Αυτό έρχεται μετά από ένα ήδη εξαιρετικό αποτέλεσμα το 2024, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε το 4,7% του ΑΕΠ, συμβάλλοντας στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε περίπου 154% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024. Εκτιμούμε ότι το χρέος μειώθηκε στο 148% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, το χαμηλότερο επίπεδό του από το 2010. Αναμένουμε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν σημαντικά, λίγο πάνω από 3% του ΑΕΠ το 2026-27 και θα μειωθούν μόνο σταδιακά στη συνέχεια, γεγονός που θα συνεχίσει να οδηγεί σε ταχεία πτώση του λόγου χρέους προς περίπου 140% του ΑΕΠ έως το 2027.

Η μακροοικονομική επίδοση της Ελλάδας παραμένει σταθερή και σε γενικές γραμμές σύμφωνη με τις προσδοκίες μας για μια διαρκή, βασισμένη στις επενδύσεις, επέκταση. Εκτιμούμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περίπου 2,1% το 2025, παρόμοιος ρυθμός με αυτόν που καταγράφηκε το 2023-24, παρά το ηπιότερο παγκόσμιο περιβάλλον και την ομαλοποίηση της δυναμικής του τουρισμού. Η σύνθεση της ανάπτυξης είναι ολοένα και πιο ευνοϊκή από πιστωτικής άποψης: οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό της ανάκαμψης τα τελευταία έξι χρόνια, μειώνοντας ένα μακροχρόνιο επενδυτικό κενό και αυξάνοντας τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ από περίπου 11% σε περίπου 16% το 2024, με περαιτέρω βελτίωση το 2025.

Η οικονομική ισχύς της Ελλάδας με βάση το “baa1” εξισορροπεί υψηλότερα επίπεδα πλούτου σε σχέση με τις αντίστοιχες χώρες με παρόμοια αξιολόγηση και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια, με μέτριο οικονομικό μέγεθος και προκλήσεις για τη δυνητική ανάπτυξη από δυσμενή δημογραφικά στοιχεία. Η βαθμολογία της Ελλάδας με βάση το “baa1” όσον αφορά τους θεσμούς και τη διακυβέρνηση αντανακλά την ισχυρή δυναμική στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη επιφέρει απτή πρόοδο σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση του χρέους του 2012 εξακολουθεί να επηρεάζει την αξιολόγηση. Η δημοσιονομική ισχύς στο “ba1” βασίζεται στο πολύ υψηλό αλλά ταχέως μειούμενο χρέος της κυβέρνησης, υποστηριζόμενη από μια ευνοϊκή δομή χρέους με χαμηλά επιτόκια και πολύ μεγάλες λήξεις. Η ευαισθησία στον κίνδυνο γεγονότων στο “baa” εξακολουθεί να καθοδηγείται από κινδύνους που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα, παρά τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).

Οι σταθερές προοπτικές ενσωματώνουν την άποψή μας ότι η τρέχουσα πολύ ισχυρή δημοσιονομική απόδοση είναι πιθανό να μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου, αν και το βάρος του χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται. Εξισορροπεί επίσης το γεγονός ότι ορισμένες από τις κύριες πιστωτικές προκλήσεις της Ελλάδας θα βελτιωθούν αργά σε σχέση με τα θετικά πιστωτικά στοιχεία ενός σταθερού θεσμικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι βασικές μας υποθέσεις αναγνωρίζουν ότι η ολοκλήρωση των θεσμικών και των οικονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη θα απαιτήσει χρόνο. Προβλέπουν επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανό να επιβραδυνθεί σε σχέση με τα τρέχοντα υψηλά επίπεδά της μόλις ολοκληρωθεί η απορρόφηση του RRF. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία θα δημιουργήσουν σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και να εφαρμόσει διαρθρωτικές μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αν και το χρέος έχει μειωθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, θα παραμείνει ένα από τα υψηλότερα στο σύμπαν αξιολόγησης μας μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Οι βασικές μας υποθέσεις αναγνωρίζουν επίσης ότι οι ελληνικές αρχές χρησιμοποιούν τη θετική δυναμική που δημιουργείται από τα κεφάλαια RRF για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που υποστηρίζουν την πίστωση, μια πολιτική επιλογή που μειώνει τους κινδύνους πτωτικής πορείας για τις αξιολογήσεις που θα μπορούσαν να προκληθούν από αυτές τις οικονομικές και δημοσιονομικές αδυναμίες.

Ανοδικές πιέσεις στις αξιολογήσεις Baa3 της Ελλάδας θα μπορούσαν να προκύψουν εάν δούμε βιώσιμες μειώσεις στο χρέος της Ελλάδας που θα υπερβαίνουν σημαντικά τις τρέχουσες προσδοκίες μας. Ενώ οι βελτιώσεις σε τομείς όπως η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος ή η διαφοροποίηση της οικονομίας θα χρειαστούν χρόνο, τα σημάδια επιτάχυνσης της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων θα ήταν θετικά για την πιστοληπτική ικανότητα. Μια αυξανόμενη πιθανότητα το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό να υπερβεί τις τρέχουσες προσδοκίες μας θα ήταν επίσης θετική για την πιστοληπτική ικανότητα.

Πιέσεις προς τα κάτω στις αξιολογήσεις Baa3 της Ελλάδας θα μπορούσαν να προκύψουν εάν η πολιτική πορεία που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια αντιστραφεί ή εάν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις δεν αποφέρουν τα αναπτυξιακά και δημοσιονομικά οφέλη που αναμένουμε σήμερα. Συγκεκριμένα, σημάδια μιας διαρκούς, ουσιαστικής επιδείνωσης της δημοσιονομικής θέσης της κυβέρνησης, πιθανώς σε συνδυασμό με μια απότομη επιδείνωση της υγείας του τραπεζικού τομέα, θα πυροδοτούσαν μια αρνητική δράση αξιολόγησης, όπως και μια οπισθοδρόμηση στις διαρθρωτικές μακροοικονομικές ή δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Μια έντονη επιδείνωση της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη, η οποία θα αποδείκνυε απτά στοιχεία για την εξασθενημένη υποστήριξη από βασικούς συμμάχους, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες (Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σταθερό Aa1), θα οδηγούσε επίσης σε πιέσεις προς τα κάτω στις προοπτικές ή την αξιολόγηση.

Το παρόν έγγραφο συνοψίζει την άποψή μας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης και δεν θα ενημερωθεί μέχρι την επόμενη ανακοίνωση περιοδικής αναθεώρησης, η οποία θα ενσωματώνει ουσιώδεις αλλαγές στις πιστωτικές συνθήκες (εάν υπάρχουν) κατά την ενδιάμεση περίοδο.

Η κύρια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν την αξιολόγηση ήταν τα κρατικά ομόλογα που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2022. Ανατρέξτε στη σελίδα Μεθοδολογίες Αξιολόγησης στη διεύθυνση https://ratings.moodys.com για ένα αντίγραφο αυτής της μεθοδολογίας.

Η οικονομική ισχύς της Ελλάδας με την ένδειξη “baa1” ορίζεται κάτω από την αρχική βαθμολογία “a3”, ώστε να αντικατοπτρίζει τη σχετικά χαμηλότερη οικονομική διαφοροποίηση και πολυπλοκότητα σε σύγκριση με ομολόγους της, καθώς και έναν ακόμη χαμηλό – αν και αυξανόμενο – δείκτη επενδύσεων. Επιπλέον, αντανακλά τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις για την πιθανή ανάπτυξη από δυσμενή δημογραφικά στοιχεία. Η θεσμική και διακυβερνητική ισχύς της με την ένδειξη “baa1” ορίζεται κάτω από την αρχική βαθμολογία “a3”, ώστε να αντικατοπτρίζει το ιστορικό αθέτησης υποχρεώσεων της χώρας. Η δημοσιονομική ισχύς της με την ένδειξη “ba1” ορίζεται κάτω από την αρχική βαθμολογία “baa3”, ώστε να αντικατοπτρίζει τον εξαιρετικά ευνοϊκό χαρακτήρα του χρέους της Ελλάδας. Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε ένα τελικό αποτέλεσμα που υποδεικνύεται από τον πίνακα αποτελεσμάτων Baa1-Baa3, σε σύγκριση με ένα αρχικό αποτέλεσμα που υποδεικνύεται από τον πίνακα αποτελεσμάτων A3-Baa2. Η βαθμολογία βρίσκεται εντός του τελικού αποτελέσματος που υποδεικνύεται από τον πίνακα αποτελεσμάτων.

Η παρούσα ανακοίνωση ισχύει μόνο για αξιολογήσεις με αξιολόγηση ΕΕ, Ηνωμένου Βασιλείου, εγκεκριμένες από την ΕΕ και εγκεκριμένες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αξιολογήσεις με αξιολόγηση εκτός ΕΕ, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός ΕΕ και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να αναφέρονται στο παρόν στο βαθμό που είναι απαραίτητο, εάν αποτελούν μέρος του ίδιου καταλόγου οργανισμών.

