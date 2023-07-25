Μέτρα στήριξης από τις τράπεζες στους πυρόπληκτους

Ειδικές ρυθμίσεις από τις τράπεζες για τους πληγέντες από τις φωτιές που πλήττουν περιοχές της χώρας μας.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει ότι τα μέλη της, σε συνέχεια των κρατικών μέτρων στήριξης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, θα παράσχουν στους πληγέντες (δικαιούχους των κρατικών μέτρων) και περαιτέρω μέτρα στήριξης στην εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως δανειακών τους υποχρεώσεων (ληξιπρόθεσμων ή μη).

Προς τούτο, αναφέρει η ΕΕΤ, παρακαλούνται οι δικαιούχοι να απευθύνονται στην Τράπεζα συνεργασίας τους.

