Λαγκάρντ: «Ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα ο ελληνικός λαός για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη χώρα»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκαρντ μίλησε στον ΑΝΤ1 για την ελληνική οικονομία και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην θεαματική αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία, τονίζοντας ωστόσο, οτι πρέπει να υλοποιηθούν ακόμη πολλές μεταρρυθμίσεις.

Η κυρία Λαγκάρντ σχολίασε επίσης, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και το πρόβλημα του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

“Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Και πρέπει πραγματικά να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα, επειδή αυτός είναι ο στόχος μας και αυτή είναι η αποστολή σταθερότητας των τιμών που έχουμε. Τώρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση. Πρέπει να εξετάσουμε τις τιμές και τους μισθούς και τις μονάδες κέρδους και όλα αυτά για να δούμε πού είναι οι κίνδυνοι. Αλλά προς το παρόν, είμαι βέβαια ότι βρισκόμαστε στον δρόμο για να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2%” είπε χαρακτηριστικά.

“Το παρακολουθούμε λοιπόν προσεκτικά το θέμα της Μέσης Ανατολής. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα επειδή η ενέργεια παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες μας, στην οικονομία μας, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Και. Το μέλλον θα δείξει. Ελπίζω για το καλύτερο” τόνισε.

Όσον αφορά στην ελληνική οικονομία, η κ. Λαγκαρντ επαινεί τα θετικά βήματα αλλά εφιστά προσοχή στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει ακόμα να γίνουν.

“Ο ελληνικός λαός έχει δείξει ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη χώρα. Και αυτό φαίνεται στους αριθμούς που σχετίζονται με την Ελλάδα, είτε πρόκειται για το μέγεθος της οικονομίας, είτε για ανάπτυξη, είτε για πληθωρισμό, βελτιωμένη απασχόληση. Αλλά υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν. Ξέρετε, εάν λάβω, για παράδειγμα, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους νέους, για τις γυναίκες, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Αν κοιτάξω τη στέγαση, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Αν κοιτάξω το δικαστικό σύστημα η μεταρρύθμιση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Επομένως, υπάρχει πάντα δουλειά να γίνει για να διατηρηθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει επιστρέψει έναντι της ελληνικής οικονομίας” υπογράμμισε η κ. Λαγκαρντ.

Σύμφωνα με την Λαγκαρντ οι ευρωπαικές και ελληνικές τράπεζες παρά τις γεωπολιτικές κρίσεις βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.

