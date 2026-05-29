ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: 2 εκατ. ευρώ από τη νέα πληρωμή σε 1.066 δικαιούχους
Χρήστος Παπαδόπουλος

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε νέα πληρωμή των δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

Με την 15η απόφαση έγκρισης πίστωσης, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 πιστώθηκε, στους λογαριασμούς 1.066 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 2.017.873,89 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 1.311.784,86 ευρώ αφορά 858 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 706.089,03 ευρώ αφορά 208 νομικά πρόσωπα. Συνολικά, επιδοτούνται 1.120 ηλεκτρικά οχήματα.

Από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 48.809.263,60 ευρώ.

