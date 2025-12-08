Economist: Στην 6η θέση των καλύτερων οικονομιών η Ελλάδα – Πρώτη η Πορτογαλία

Στην 6η θέση μεταξύ των καλύτερων οικονομιών του κόσμου βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Economist καθώς η ελληνική οικονομία διατηρείται στα πάνω πατώματα της κατάταξης τα τελευταία 3 χρόνια.

Η Ισπανία διατηρεί τις επιδόσεις της, ενώ η Ελλάδα -νικήτρια το 2022 και το 2023- παραμένει στην ανώτερη ζώνη του πίνακα κατάταξης. Σύμφωνα με τον Economist, οι νότιο – ευρωπαϊκές οικονομίες που πρωταγωνίστησαν στην κρίση της δεκαετίας του 2010 δείχνουν στις μέρες μας αξιοσημείωτη δυναμική.

Στην ελληνική οικονομία εμφανίζεται έντονη αποκλιμάκωση ( –13,3%), , κάτι που αποτελεί ένα από τα καλύτερα σκορ του πίνακα. Η επίδοση του ΑΕΠ είναι σταθερή (+1,7%). Στην κορυφή της λίστας για το 2025 βρίσκεται η Πορτογαλία, την οποία το περιοδικό συνέταξε την κατάταξη της «οικονομίας της χρονιάς» εξετάζοντας 5 βασικούς δείκτες που αποδίδεται στην άνθηση του τουρισμού και στην εισροή εύπορων ξένων κατοίκων που επωφελούνται από το ευνοϊκό φορολογικό της καθεστώς.

Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα στο τρίτο τρίμηνο του 2025, εμφανίζει:

Δομικό πληθωρισμό: +1,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον στόχο του 2%

Εύρος πληθωρισμού: έντονη αποκλιμάκωση, με –13,3%, ένα από τα καλύτερα σκορ του πίνακα

ΑΕΠ: +1,7%, σταθερή αλλά όχι εντυπωσιακή επίδοση σε σχέση με Ισπανία ή Πορτογαλία

Η ελληνική οικονομία διατηρεί αρκετή ανθεκτικότητα, με βελτιώσεις στις τιμές και μέτρια μεγέθυνση, αλλά υποχωρεί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και τη συναντάμε στην 6η θέση.