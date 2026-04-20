Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Στις 2.256,16 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 2,29%

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 108,45 εκατ. ευρώ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αυξάνονται οι πιέσεις που δέχονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές καθώς κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι έντονα ανοδικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.256,16 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,29%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.254,75,59 μονάδες (-2,35%).

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί 3,69%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 108,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,91%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης μικρή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+0,17%) και του ΔΑΑ (+0,09%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-5,23%), της Optima Bank (-4,57%), της Aegean (-4,47%), της Elvalhalcor (-4,17%), της Alpha Bank (-4,04%) και της Εθνικής (-3,86%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 2.367.254 και 1.932.521 μετοχές, αντιστοίχως..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 17,62 εκατ. ευρώ και η Metlen με 14,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 19 μετοχές, 87 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+22,32%) και Εβροφάρμα (+5,57%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Ινετρτέκ (-6,25%) και Metlen (-5,23%)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κατερίνα Καινούργιου: Το συμβολικό δώρο στην κόρη της από τον αδελφό του Παναγιώτη Κουτσουμπή (pic)
LIFESTYLE

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, έχοντας αφοσιωθεί πλήρως στον ρόλο της μητέρας μετά τον ερχομό της κόρης της, Ξένιας – Αλεξάνδρας. Η παρουσιάστρια του Alpha, η οποία έχει αποσυρθεί προσωρινά από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα για να χαρεί τις πρώτες στιγμές με το μωρό της και τον σύντροφό της, […]