Χρηματιστήριο: Στις 2.256,16 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 2,29%

Αυξάνονται οι πιέσεις που δέχονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές καθώς κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι έντονα ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.256,16 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,29%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.254,75,59 μονάδες (-2,35%).

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί 3,69%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 108,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,91%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης μικρή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+0,17%) και του ΔΑΑ (+0,09%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-5,23%), της Optima Bank (-4,57%), της Aegean (-4,47%), της Elvalhalcor (-4,17%), της Alpha Bank (-4,04%) και της Εθνικής (-3,86%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 2.367.254 και 1.932.521 μετοχές, αντιστοίχως..

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 17,62 εκατ. ευρώ και η Metlen με 14,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 19 μετοχές, 87 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+22,32%) και Εβροφάρμα (+5,57%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Ινετρτέκ (-6,25%) και Metlen (-5,23%)