Χρηματιστήριο: Στις 2.022,99 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,41%

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Eurobank και του ΟΛΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.022,99 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,41%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.028,65 μονάδες (+0,69%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 102,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,18%), της Eurobank (+1,82%) και του ΟΛΠ (+1,72%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,29%), της Metlen (-1,16%) και της Σαράντης (-1,13%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.070.751 και 3.402.351 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 13,13 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 11,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 59 μετοχές, 43 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Καρέλιας (+6,71%) και Προοδευτική (+5,26%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-10,00%) και Fourlis (-4,64%).