Χρηματιστήριο: Στις 2.022,99 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,41%
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 102,55 εκατ. ευρώ
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Eurobank και του ΟΛΠ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.022,99 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,41%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.028,65 μονάδες (+0,69%).
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 102,55 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,26%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,18%), της Eurobank (+1,82%) και του ΟΛΠ (+1,72%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,29%), της Metlen (-1,16%) και της Σαράντης (-1,13%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.070.751 και 3.402.351 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 13,13 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 11,85 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 59 μετοχές, 43 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Καρέλιας (+6,71%) και Προοδευτική (+5,26%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-10,00%) και Fourlis (-4,64%).
