Χρηματιστήριο: Σταθεροποιητικές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Ανοδική πορεία στις ευρωπαϊκές αγορές

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται στη συνεδρίαση της Fed την Τετάρτη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα μειώσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.063,25 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+1,12%), της Viohalco (+0,89%) και της Alpha Bank (+0,82%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,24%), του ΟΛΠ (-0,68%) και της Εθνικής (-0,65%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 31 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Δάϊος (+8,85%) και Αττικές Εκδόσεις (+7,04%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-3,16%) και Ιντερτέκ (-3,13%).

Σε ανοδική πορεία τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στις συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών που προγραμματίζονται για αυτή την εβδομάδα, μεταξύ άλλων και της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,2% στις 556,2 μονάδες στις 10:11 ώρα Ελλάδας, με τις τραπεζικές μετοχές, που επηρεάζονται από την πορεία των επιτοκίων, να ηγούνται της ανόδου, σημειώνοντας κέρδη 0,8%.

Στο μεταξύ, ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Παρασκευή, όπως αναμενόταν, την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, περιπλέκοντας το έργο του νεοδιορισθέντος πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,4%, ενώ οι μετοχές εγχώριων τραπεζών κινήθηκαν ανοδικά, όπως της SocGen που ενισχύθηκε κατά 1,3%.