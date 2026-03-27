Χρηματιστήριο: Με πτώση άνοιξαν οι αγορές – Στις 2.023,69 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 25,95 εκατ. ευρώ.
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω κλίματος επιφυλακτικότητας στις ευρωπαϊκές αγορές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.023,69 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,77%.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,32%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,11%) και της Motor Oil (+0,86%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-6,79%), της Elvalhalcor (-3,03%), της Aktor (-2,72%) και της Τιτάν (-2,65%).
Ανοδικά κινούνται 15 μετοχές, 68 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Γενική Εμπορίου (+2,35%) και Unibios (+1,87%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Metlen (-6,79%) και Mevaco (-5,06%).
