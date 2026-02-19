Χρηματιστήριο: Ισχυρές πιέσεις μετά την χθεσινή εκρηκτική άνοδο – Πτώση 2,35%

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη αγορά του Χρηματιστηρίου, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.300 μονάδες, μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και οι τίτλοι της ΔΕΗ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.272,74 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,35%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 76,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή της Viohalco (+0,58%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,72%), της Εθνικής (-3,72%), της ΔΕΗ (-3,69%), της Alpha Bank (-3,26%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,25%) και της ΕΥΔΑΠ (-3,02%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 2.404.701 και 1.916.851 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο σημειώνουν η Εθνική με 13,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 9,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 94 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+8,33%) και Logismos (+4,63%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-7,32%) και Doppler (-5,49%)