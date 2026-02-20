Χρηματιστήριο: Έκλεισε με οριακή πτώση 0,09% – Στα 240,03 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία σε όλη τη συνεδρίαση κινήθηκε πτωτικά, κόντρα στην ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Jumbo, της Τιτάν και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.273,73 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.259,38 μονάδες (-0,72%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,66%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,22%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,03 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.326.059 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,20%), της Jumbo (+1,62%), της Τιτάν (+1,53%) και της ΔΕΗ (+1,42%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-4,23%), της Motor Oil (-2,78%), της Elvalhalcor (-1,72%), της Eurobank (-0,98%) και του ΟΤΕ (-0,88%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 11.583.990 και 9.768.402 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 43,03 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 38,52 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 51 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: YKNOT (+20,78%) Doppler (+4,52%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-8,77%) και Προοδευτική (-4,95%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,6600 +0,38%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,4600 αμετάβλητη

METLEN: 35,5600 +0,17%

OPTIMA: 9,6700 -0,31%

ΤΙΤΑΝ: 53,2000 +1,53%

ALPHA BANK: 3,7420 +0,59%

AEGEAN AIRLINES: 13,9800 +1,01%

VIOHALCO: 13,9600 +2,20%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,7200 -0,23%

ΔΑΑ: 11,3100 -0,53%

ΔΕΗ: 18,5200 +1,42%

COCA COLA HBC:54,3500 +0,65%

ΕΛΠΕ: 9,0500 -0,55%

ELVALHALCOR: 4,5700 -1,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2950 -0,69%

ΕΥΔΑΠ: 8,0000 +1,27%

EUROBANK: 3,9410 -0,98%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9800 -0,29%

MOTOR OIL: 35,0000 -2,78%

JUMBO: 25,1000 +1,62%

ΟΛΠ: 38,1500 +0,13%

ΟΠΑΠ: 16,3000 +1,24%

ΟΤΕ: 16,8800 -0,88%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,0980 -1,00%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5000 -4,23%