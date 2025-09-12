Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 1,96% – Κέρδη 40,35% από τις αρχές του 2025

Με άνοδο 1,96% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να συνεχίζει ανοδικά και τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, με την πορεία των διεθνών αγορών να υποστηρίζουν την ανοδική κίνηση.

Οι χρηματιστηριακές αγορές δεν πτοούνται από την πολιτική αποσταθεροποίηση στη Γαλλία, την γεωπολιτική ένταση και συνεχίζουν ανοδικά. Νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η FED θα προχωρήσει σε μείωση του βασικού της επιτοκίου την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Beta Securities, οι εταιρικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων δημιούργησαν εστίες αγοραστικού ενδιαφέροντος. Μέχρι στιγμής οι 35 εταιρίες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου εμφανίζουν αύξηση του κύκλου εργασιών 2,5%, μείωση στα λειτουργικά αποτελέσματα 2,2% και μείωση στα καθαρά κέρδη κατά 6,7%.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τις τραπεζικές μετοχές. «Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες εμφανίζεται η BofA, «βλέπει» συνέχεια στο ράλι και ανεβάζει τις τιμές-στόχους. Οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν επενδυτικά ελκυστικές, με discount έναντι των ευρωπαϊκών. Ο οίκος ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 3,89 ευρώ από τα 3,59 ευρώ για την Alpha Bank, στα 4,45 ευρώ από τα 4,36 ευρώ για την Eurobank, στα 12,81 ευρώ από τα 12,11 ευρώ για την Εθνική και στα 7,78 ευρώ από τα 6,88 ευρώ για την Πειραιώς

Αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους για τις τραπεζικές μετοχές κατά 10-15% η Alpha Finance, ενσωματώνοντας στις προβλέψεις της την ισχυρότερη πιστωτική επέκταση, τις βελτιωμένες τάσεις στο κόστος καταθέσεων και την ευνοϊκή εικόνα στα έσοδα από προμήθειες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.062,73 μονάδες, έναντι 2.023,05 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,96%. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου ενισχύεται 2,03%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 40,35%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,04% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 45,56%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,09%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 25,42%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,30%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 75,34%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.018,191 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 203,638 εκατ. ευρώ, από 198,449 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 2,889 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 146,033 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι αυξημένη κατά 42,89 δισ. ευρώ.