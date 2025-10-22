Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδική πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τις 2.030 μονάδες

Σημαντικές ανόδους για ΕΥΔΑΠ, Metlen και ΟΤΕ

Ανοδική πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τις 2.030 μονάδες
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.030 μονάδων.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στη διάρκεια των τριών τελευταίων ανοδικών συνεδριάσεων καταγράφει άνοδο 2,34%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.033,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,73%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.038,14 μονάδες (+0,94%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.884.618 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,04%), της Metlen (+2,80%), του ΟΤΕ (+2,00%), της Aktor (+1,92%) και της Alpha Bank (+1,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-3,03%), του ΔΑΑ (-1,47%), της Σαράντης (-1,07%) και της Elvalhalcor (-0,65%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 8.722.461 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 30,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 30,52 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 74 μετοχές, 34 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+6,85%) και Δομική Κρήτης (+6,67%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-5,63%) και Ίλυδα (-4,20%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4800 +1,92%

ΚΥΠΡΟΥ:7,7800 +0,26%

METLEN: 44,0400 +2,80%

OPTIMA: 8,1300 +0,62%

ΤΙΤΑΝ: 38,9000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 3,5260 +1,76%

AEGEAN AIRLINES: 13,5200 +0,45%

VIOHALCO: 8,0900 -0,12%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8400 +0,53%

ΔΑΑ:10,0700 -1,47%

ΔΕΗ: 14,6200 +0,27%

COCA COLA HBC:39,6200 -3,03%

ΕΛΠΕ: 8,2000 +1,23%

ELVALHALCOR: 3,0600 -0,65%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,6600 +0,96%

ΕΥΔΑΠ: 6,7000 +4,04%

EUROBANK: 3,4630 +1,08%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3200 +0,55%

MOTOR OIL: 24,7000 αμετάβλητη

JUMBO: 27,6000 +1,02%

ΟΛΠ:41,6500 -0,60%

ΟΠΑΠ: 18,4200 +1,54%

ΟΤΕ: 15,8100 +2,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1480 +0,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9200 -1,07%

