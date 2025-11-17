ΑΑΔΕ: Πληρωμή με IRIS από 1/12 στις λιανικές συναλλαγές (B2C)

Σε εφαρμογή τίθεται από 1/12 η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης.

Με μια σειρά αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και έχοντας ως αρχή το «Είσπραξη πληρωμής (κάρτα, IRIS) – Υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα»,οριστικοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και εντάσσονται οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες άμεσων πληρωμών (Instant Payments) στο πλαίσιο διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με την Φορολογική Διοίκηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Τεχνικές Αλλαγές

Ειδικότερα, τροποποιούνται τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των προηγούμενων αποφάσεων (Α.1098/2022 και Α.1155/2023) και ορίζεται ο τεχνικός τρόπος αποδοχής των άμεσων πληρωμών από τις επιχειρήσεις στο Σημείο Πώλησης, μέσω:

Tερματικού ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (POS)

Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

(βλ. σχετικές αποφάσεις, Α.1147/2025, Α.1160/2025)

Προθεσμίες Συμμόρφωσης για τους Φορείς

Περαιτέρω, καθορίζονται οι προθεσμίες συμμόρφωσης για τις εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών, ως εξής: Υπόχρεοι Φορείς Υποχρέωση Προθεσμία



Πάροχοι Υπηρεσιών/Μέσων Πληρωμών (Acquirers & NSPs) (Α.1161/2025 & Α.1162/2025) Υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμμόρφωσης για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές Έως 28/11/2025



Επιχειρήσεις εισαγωγής/κατασκευής/ εμπορίας ΦΗΜ και κατασκευής/ τεχνικής υποστήριξης/ εγκατάστασης και λειτουργίας ERP (Α. 1159/2025 & Α.1162/2025) Υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμβατότητας για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές Έως 28/11/2025

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ