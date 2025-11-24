Ζωγράφου: Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσωσαν γυναίκα από τηλεφωνική απάτη – Συνελήφθησαν 4 άτομα

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 22/11 στην περιοχή του Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί έσωσαν μια γυναίκα από το να πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης, συλλαμβάνοντας 4 άτομα (55χρονος, 52χρονος, 19χρονος και 16χρονος).

Ειδικότερα, οι -4- κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων απέναντι από την οικία της.

Η γυναίκα ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιτηρώντας τον κάδο απορριμμάτων.

Εντός ολίγων λεπτών, όχημα με -4- επιβαίνοντες σταμάτησε στιγμιαίως δίπλα στον κάδο και ο συνοδηγός πήρε τη σακούλα που περιείχε ελάχιστης αξίας κοσμήματα και ανέπτυξε ταχύτητα ενώ οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν κάνοντας χρήση ηχητικών σημάτων προκειμένου να σταματήσουν.

Μετά από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και οι -4- επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου ενώ στο πατάκι του συνοδηγού βρέθηκε η σακούλα που περιείχε τα αφαιρεθέντα κοσμήματα.

Το όχημα των δραστών κατασχέθηκε ενώ οι συλληφθέντες οδήγησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.