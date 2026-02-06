Υπόθεση Παναγόπουλου: Ντόμινο παραιτήσεων και δεσμεύσεις λογαριασμών – Τα πρόσωπα και οι εταιρείες που ερευνώνται

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην «υπόθεση Παναγόπουλου», που αφορά φερόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων από έξι φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο αρχισυνδικαλιστής της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να ενήργησαν, είτε ατομικά, είτε μέσω εταιρειών στις οποίες συμμετείχαν.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης οδήγησε σήμερα στην παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς. Ο σύζυγός της φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συγκαταλέγεται στα πρόσωπα των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεσμεύτηκαν.

Σε ανακοίνωσή του για το θέμα, το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει: «Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Σε αναστολή ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση τέθηκε σήμερα σε αναστολή, μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου.

Ο δημοσιογράφος παρουσίαζε καθημερινή ενημερωτική εκπομπή στο ERT News, ωστόσο σήμερα δεν εμφανίστηκε στο πλατό, ενώ το όνομά του αφαιρέθηκε από τους τίτλους αρχής της εκπομπής. Παράλληλα, δεν παρουσίασε ούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της οποίας ήταν παραγωγός.

Όπως και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύτηκαν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του δημοσιογράφου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση:

Σε ανάρτησή του, ο ίδιος αναφέρει: «Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων.

Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο.

Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!».

Τα πρόσωπα και οι εταιρείες που ερευνώνται

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έξι πρόσωπα που ερευνώνται είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος, οι Γ.Σ. και Κ.Σ., ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο Α.Μ. και ο Α.Γ., σύζυγος της Άννας Στρατινάκη.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται έξι εταιρείες με αντικείμενο την επικοινωνία, τις γραφικές τέχνες, τις εκτυπώσεις, τα οπτικοακουστικά προϊόντα, το λογισμικό, την κυβερνοασφάλεια και τη διαφήμιση.

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», λέει σε ανακοίνωσή του ο σύζυγος της Άννας Στρατινάκη

Διευκρινίσεις σχετικά με τη δραστηριότητα των εταιρειών του δίνει ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου, σύζυγος της Άννας Στρατινάκη, στον απόηχο δημοσιευμάτων που τον φέρουν να εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Γεωργίου υποστηρίζει ότι οι εταιρείες συμφερόντων του δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της τεχνικής υποστήριξης και της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), χωρίς καμία εμπλοκή σε έργα κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει, η συνεργασία με φορείς της ΓΣΕΕ – και συγκεκριμένα με το ΙΝΕ, το ΚΑΝΕΠ και τα ΚΕΚ – αφορά συμβάσεις ετήσιου ύψους 38.025 ευρώ για την περίοδο 2021–2026, συνολικού ποσού 228.150 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το αντικείμενο των συμβάσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις, καθώς και την υποβολή μηνιαίων τεχνικών αναφορών για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Ο κ. Γεωργίου τονίζει ότι οι συμβάσεις εγκρίθηκαν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα των νομικών προσώπων, τιμολογούνται κατόπιν ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και έχουν δηλωθεί κανονικά στο Taxisnet.

«Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα ούτε να εξάγονται καταδικαστικά συμπεράσματα πριν από την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης», αναφέρει, δηλώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη. Επισημαίνει, τέλος, ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του για τη σοβαρή, όπως τη χαρακτηρίζει, δυσφήμιση του προσώπου του.

Ποια είναι η Άννα Στρατινάκη

Η Άννα Στρατινάκη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2008–2011), μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΔΣΑ και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Υπήρξε Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2015, ενώ έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε διάφορες θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης.

Από τις 8 Ιουλίου 2019 έως την 1η Αυγούστου 2024 διετέλεσε Γενική Γραμματέας Εργασίας και μετέπειτα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το χρονικό

Η υπόθεση ήρθε στο φως χθες, όταν έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών του Γιάννη Παναγόπουλου, ακόμη πέντε φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, έως του ποσού των 2,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να σχετίζονται με υπόθεση υπεξαίρεσης χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.