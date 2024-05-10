Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Βραυρώνα: Σοκάρει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας για το νεκρό βρέφος – «Ήταν συμπιεσμένο το κεφάλι του»

«Είχε χτύπημα στο κεφάλι»

Βραυρώνα: Σοκάρει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας για το νεκρό βρέφος – «Ήταν συμπιεσμένο το κεφάλι του»
UPD: 15:25

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μαρκοπούλου, Γιάννης Αϊδινιώτης αναφέρθηκε στο νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε χωματερή στη Βραυρώνα.

Συγκεκριμένα μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου ανέφερε ότι: «Είδα το παιδάκι, το κεφάλι του ήταν συμπιεσμένο, το χέρι του εξείχε ήταν μέσα στα αίματα. Είχε χτύπημα στο κεφάλι. Ήταν περίπου τεσσάρων μηνών. Ευτυχώς που ήταν το τελευταίο δρομολόγιο και το παιδί ήταν πάνω. Από το σημείο πέρασε το απορριμματοφόρο περίπου στις 12 το μεσημέρι».

