Βραυρώνα: Βρέθηκε το νεκρό βρέφος σε χωματερή – Μυστήριο ο θάνατός του

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην φρικιαστική υπόθεση στην Βραυρώνα καθώς βρέθηκε νεκρό σε χωματερή το βρέφος με τις έρευνες των Αρχών για τον θάνατο του να συνεχίζονται.

Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο της αστυνομίας που βρέθηκε στον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων νοτιοανατολικής Αττικής για να ψάξουν βρήκαν τελικά το νεκρό βρέφος. Πλέον θα γίνει νεκροτομή για να διαπιστωθεί αν γεννήθηκε νεκρό ή δολοφονήθηκε μετά τη γέννησή του.

Δείτε εικόνες από τη χωματερή που βρέθηκε νεκρό το βρέφος

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το άτυχο βρέφος είναι μικρό έως πέντε μηνών και το βρήκαν στους τεράστιους κάδους που μεταφέρουν τα σκουπίδια από τους μικρούς κάδους τη Δευτέρα 6/5.

Από εκεί και πέρα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη των δυο γονέων του βρέφους, οι οποίοι έχουν καταγωγή από το Νεπάλ και είναι ηλικίας περίπου 30 χρονών και οι δυο τους.

Η μητέρα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας από την πλευρά του οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κρατείται.

«Είδα το παιδάκι, το κεφάλι του ήταν συμπιεσμένο, το χέρι του εξείχε ήταν μέσα στα αίματα. Είχε χτύπημα στο κεφάλι. Ήταν περίπου τεσσάρων μηνών. Ευτυχώς που ήταν το τελευταίο δρομολόγιο και το παιδί ήταν πάνω. Από το σημείο πέρασε το απορριμματοφόρο περίπου στις 12 το μεσημέρι», είπε μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Βραυρώνας Γιάννης Αϊδινιώτης.

Βραυρώνα: Το χρονικό της υπόθεσης θρίλερ

Η γυναίκα πήγε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο με αιμορραγία και οι γιατροί είπαν ότι ήταν έγκυος, μην μπορώντας ωστόσο να προσδιορίσουν αν απέβαλε ή αν γέννησε κανονικά, με τους αστυνομικούς να κάνουν έρευνα στο δωμάτιο που έμενε στο ξενοδοχείο Βραυρώνα.

Στον χώρο υπήρχαν αίματα στη λεκάνη της τουαλέτας αλλά και στα σεντόνια και σε όλο τον χώρο. Επειδή όμως κανένας από τους δύο δεν λέει τι έγινε δεν ξέρουν οι αστυνομικοί αν γέννησε το παιδί νεκρό ή αν το γέννησε ζωντανό και κάπου το πέταξαν ή όχι.

Από βίντεο φαίνεται κάποια στιγμή ότι ο άνδρας πετάει σκουπίδια, αλλά ο ίδιος από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τι είχαν μέσα και υποστηρίζει πως δεν πέταξε το νεκρό βρέφος.

