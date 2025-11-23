Βορίζια: Ένταση στο νεκροταφείο με «εκρηκτικό» τετ-α-τετ δύο οικογενειών

Η ένταση στα Βορίζια Ηρακλείου παραμένει έντονη, με τις δύο οικογένειες που το Σάββατο (01/11) ξέσπασαν σε αιματηρές συμπλοκές στους δρόμους του χωριού να βρίσκονται ακόμα σε αντιπαράθεση.

Παρά το γεγονός ότι το χωριό θρηνεί δύο νεκρούς από το μακελειό, η βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών συνεχίζει να καίει, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη και ανησυχητική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ένα τετ-α-τετ στο νεκροταφείο του χωριού μεταξύ των γυναικών των δύο οικογενειών, που μετρούν από ένα θύμα η καθεμιά τους, παραλίγο να προκαλέσει «θερμό» επεισόδιο.

Οι γυναίκες από τις οικογένειες του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη είχαν πάει το πρωί της Κυριακής (23/11) για να λιβανίσουν τους νεκρούς τους και να περιποιηθούν τα μνήματα.

Όπως καταγγέλθηκε, η αδερφή της νεκρής από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του μακελειού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της άλλης οικογένειας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στον χώρο.

Υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, στο χωριό παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπεί οποιοδήποτε επεισόδιο μεταξύ των δύο οικογενειών.