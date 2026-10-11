Τροχαίο στη Θηβών: Αυτοί είναι οι δύο νέοι που έχασαν τη ζωή τους – Πατέρας ενός μωρού 3 μηνών ο 28χρονος

Δύο νέοι άνθρωποι, μία 24χρονη γυναίκα και ένας 28χρονος άνδρας, έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Θηβών, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες και τους φίλους τους. Πίσω από την τραγωδία βρίσκονται δύο προσωπικές ιστορίες, με τις πληροφορίες του DEBATER να αποκαλύπτουν ότι ο 28χρονος είχε γίνει πατέρας μόλις πριν από τρεις μήνες.

Οι δύο νέοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο (10/10), με την είδηση του θανάτου τους να προκαλεί βαθιά θλίψη στους ανθρώπους που τους γνώριζαν.

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Στην Αίγινα η κηδεία της 24χρονης – Η οικογενειακή τραγωδία

Η 24χρονη γυναίκα, που συγκαταλέγεται στα δύο θύματα του δυστυχήματος, θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία την Κυριακή (11/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αίγινας, στη 1 το μεσημέρι, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων της προσώπων.

Η οικογένειά της έχει βιώσει και στο παρελθόν μια ανάλογη τραγωδία.

Πριν από λίγα χρόνια, η 24χρονη είχε χάσει τον ξάδελφό της σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα, στην οποία εκείνος επέβαινε ως συνεπιβάτης.

Πλέον, οι δικοί της άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ακόμη οδυνηρή απώλεια.

Ο 28χρονος από τους Φούρνους Ικαρίας είχε μωρό μόλις τριών μηνών

Το δεύτερο θύμα του δυστυχήματος ήταν ένας 28χρονος άνδρας με καταγωγή από τους Φούρνους Ικαρίας.

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Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, ο νεαρός είχε γίνει πρόσφατα πατέρας, καθώς είχε αποκτήσει ένα παιδί που σήμερα είναι μόλις τριών μηνών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε χωρίσει πρόσφατα.

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Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην οικογένεια και στους ανθρώπους του, καθώς ο 28χρονος αφήνει πίσω του το βρέφος του.

«Χάθηκε ένας άγγελος – Ήταν από τα καλύτερα παιδιά»

Συγκλονισμένος από τον θάνατο του 28χρονου εμφανίζεται φίλος του, ο οποίος μίλησε στο DEBATER για τον άνθρωπο που γνώριζε.

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«Χάθηκε ένας άγγελος. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά. Κρίμα τα παιδιά, κρίμα…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια του αποτυπώνουν τη θλίψη για την απώλεια των δύο νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο τροχαίο δυστύχημα.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν αποσαφηνίζονται από τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες.